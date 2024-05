Bewondering voor Real Madrid na 'diefstal' tegen Bayern München: 'Ze vermoorden je altijd'

Real Madrid en de Champions League. Een beter huwelijk lijkt er de laatste jaren niet te bestaan. De Spaanse topclub plaatste zich woensdagavond na een bizarre slotfase tegen Bayern München voor de finale en dat was bepaald niet voor het eerst. In Madrid was de vreugde groot, maar dat was niet overal zo.

Real Madrid heeft er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om te ontsnappen in de Champions League en woensdag leek dat een keertje niet te gaan gebeuren. Het was echter Joselu, gehuurd van Espanyol, die in de 88e en 91e minuut scoorde en Real daarmee alsnog naar de finale schoot.

'Bayern gaat naar de hel'

"Niemand kan zich vergelijken met Real Madrid", schrijft MARCA over de ontsnapping. Real gaat in de finale proberen om de Champions League voor de vijftiende keer te winnen. "De Koning van Europa staat opnieuw in de finale na een wonder. Op het moment van de waarheid ging Bayern, net als de rest, op de knieën."

Ook El Mundo zag dat Real de reputatie waarmaakt: "Ze vermoorden je altijd". De krant prijst Joselu, maar deelt ondertussen ook nog even een sneer uit naar Bayern: "Als een keer niet alle goden Real beschermen, is daar Joselu met twee flitsen. Hij scoorde twee keer, waardoor een Bayern-team, dat alleen catenaccio had gespeeld, in de hel belandde."

'Diefstal'

In de media uit de Spaanse hoofdstad was weinig aandacht voor het moment waarop Matthijs de Ligt de 2-2 dacht binnen te schieten. Scheidsrechter Szymon Marciniak had op dat moment al gefloten voor buitenspel en dus ging het feest niet door. De media uit Barcelona pakten juist uit met dat moment.

El Mundo Deportivo spreekt van een 'epische nacht', maar vond de beslissing van Marciniak 'een ernstige fout'. De krant zag dat Real Madrid op een 'gebruikelijke manier' de finale haalde. "Magie, fouten van de tegenstander en beslissende scheidsrechterfouten", klinkt het. Ook Sport focust zich op dat moment: "Diefstal in het Bernabéu!"

Wembley

Real Madrid mag door de overwinning op zaterdag 1 juni de finale van de Champions League gaan spelen tegen Borussia Dortmund op het iconische Wembley. De Spaanse club is met veertien eindzeges in het toernooi de recordhouder, terwijl Dortmund enkel in 1997 de 'cup met de grote oren' won.