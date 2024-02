Vrouw Riyad Mahrez over leven in Saudi-Arabië: 'Dat is wat ik het meeste mis'

Taylor Ward, de vrouw van Riyad Mahrez, ging onlangs viraal op sociale media. Te zien was hoe de 26-jarige Engelse in tranen uitbarstte toen haar man bekendmaakte dat hij een transfer maakte naar Saudi-Arabië. "Die lijn achtervolgt me", zegt Ward in een uitgebreid interview over haar leven in het Midden-Oosten.

"Ik blijf het zien op sociale media. Die week was gewoon een enorme emotionele rollercoaster", zei Ward in gesprek met Daily Mail. "Het (vertrek van Mahrez, red.) was een grote schok en ik had absoluut geen idee. De ene dag waren we zijn voorbereiding bij City aan het plannen en de andere dag verhuisden we naar Saudi-Arabië en moest ik alles regelen."

Docuserie Married to the Game

Ward en Mahrez zijn een van de hoofdpersonen van de docuserie Married to the Game, waarin vrouwen van professionele voetballers worden gevolgd. Haar virale zin kwam uit een trailer van de docuserie. "Ik denk dat het destijds gewoon heel overweldigend was en een enorme schok, omdat ik het gewoon helemaal niet zag aankomen", vertelde ze daarover.

"Die scène met Riyad, dat is precies hoe hij is. Hij is gewoon eerlijk en to the point, terwijl ik emotioneler ben", aldus Ward.

Leven in Saudi-Arabië

Ward zegt 'verrast' te zijn over het leven tot nu toe in Saudi-Arabië. "De ervaring is geweldig. Er is geen alcohol, dus ik neem geen glas wijn. Eerlijk gezegd is er meer dan ik aanvankelijk dacht. Toen ik voor het eerst op reis ging, zag ik een Nando's. Ik had zoiets van: ik ben blij dat ze Nando's hebben", zei Ward.

"De sfeer is gewoon heel anders. Het is daar veel relaxter, stiller en rustiger, terwijl het leven in Manchester zo druk is: er gebeurde veel en we gingen altijd uit eten of uit met vrienden. Dat is waarschijnlijk wat ik het meest mis, het zien van familie en vrienden", sprak ze.