Eerste zege in De Kuip een feit voor Feyenoord: uitvallen Quinten Timber smetje

PSV heeft in de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Belgische kampioen Club Brugge. In het duel, dat langer duurde dan de gebruikelijke negentig minuten, waren twee aanwinsten voor het eerst in het PSV-shirt te bewonderen en maakte Noa Lang zijn rentree na langdurig blessureleed.