Brian Priske wint met ruime cijfers in eerste duel als trainer van Feyenoord

Feyenoord heeft het eerste oefenduel van het seizoen gewonnen. Buurman FC Dordrecht werd door een sterk elftal verslagen en zo kent kersverse trainer Brian Priske een voortvarende start: 0-4.

Bij Feyenoord ontbraken nog enkele grote namen. Zo zitten Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal voor de kwartfinale van het EK tegen Turkije, terwijl Santiago recent met Mexico werd uitgeschakeld in de Copa América.

Gernot Trauner, Luka Ivanusec en Ondrej Lingr zijn al uitgeschakeld op het EK, maar zijn ook nog niet van de partij. Zij zullen nog even vrij krijgen na hun interlandverplichtingen, om vervolgens aan te sluiten bij de rest van de selectie. Ook Mats Wieffer was er niet bij, want hij rondde vrijdagavond een transfer naar Brighton & Hove Albion af.

Feyenoord bevestigt megatransfer van Mats Wieffer: 'Bedankt voor twee geweldige jaren' De transfer van Mats Wieffer is wereldkundig gemaakt. De Nederlandse middenvelder verruilt Feyenoord voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Waarschijnlijk houdt Feyenoord een historisch bedrag over aan de verkoop van de 24-jarige.

Toch kon Feyenoord een sterke formatie neerzetten voor het oefenduel tegen FC Dordrecht. Timon Wellenreuther heeft een sterk seizoen achter de rug en stond ook in de eerste oefenwedstrijd op goal, terwijl ook andere belangrijke spelers als Igor Paixao, Calvin Stengs en Ayase Ueda in de basis begonnen. De twee laatstgenoemde aanvallers pikten ook hun goaltjes mee.

𝐗𝐈 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 vs. FC Dordrecht

⤷ First half 📋#dorfey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 6, 2024

Talenten en nieuwe aanwinsten

Ook Bart Nieuwkoop scoorde in het eerste bedrijf en zo ging Feyenoord met een 0-3 tussenstand rusten. Na de pauze stond er een volledig nieuw elftal op het veld, met voornamelijk jonge talenten. Die deden echter niet onder voor FC Dordrecht, dat eveneens veel wissels had doorgevoerd in de rust. In de tweede helft liep Feyenoord uit naar een 0-4 overwinning. Ilias Sebaoui, afgelopen seizoen nota bene verhuurd aan FC Dordrecht, was verantwoordelijk voor de treffer.

𝐗𝐈 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 vs. FC Dordrecht

⤷ Second half 📋



46' #dorfey 0-3 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 6, 2024

Nieuwe aanwinsten als Gijs Smal en Julian Carranza waren nog niet van de partij. Anis Hadj Moussa en Chris-Kevin Nadje werden ook deze transferperiode binnengehaald, maar waren wel aanwezig. Zij waren in de tweede helft voor het eerst in een Feyenoord-shirt te bewonderen. Marcus Pedersen, Quinten Timber en Thomas Beelen zaten nog niet bij de wedstrijdselectie.