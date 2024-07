Twee Feyenoord-aanwinsten kampen nog met blessures en trainen apart van de groep

Julian Carránza en Gijs Smal zijn nog niet fit genoeg om met de groep van Feyenoord mee te trainen. De twee kampen nog met kleine blessures en hebben sinds hun komst nog geen groepstraining gedaan.

Dat meldt de Rotterdamse club in een medische update op de website. Trainer Brian Priske van Feyenoord heeft voorlopig nog niet de beschikking over de nieuwkomers. Feyenoord speelt zaterdag een oefenduel met het Belgische KRC Genk. De eerste oefenwedstrijd bij FC Dordrecht werd met 4-0 gewonnen.

Gijs Smal en Julián Carranza volgen momenteel een individueel trainingsprogramma in verband met een blessure: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 12, 2024

Transfers

Verdediger Smal, die eind mei transfervrij overkwam van FC Twente, heeft last van een kuit. Carranza heeft een bovenbeenblessure. De spits werd twee weken geleden gehaald van het Amerikaanse Philadelphia Union.

Uitsluitsel

Smal en Carranza missen door de blessures een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Feyenoord verwacht eind van de maand aan te kunnen geven wanneer de twee spelers kunnen aansluiten bij de selectie. De Rotterdammers spelen naast Genk nog tegen Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco in de voorbereiding. Daarna is PSV de tegenstander in de Johan Cruijff Schaal. De competitie wordt gestart met een thuiswedstrijd tegen Willem II.