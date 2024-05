EK-winst kan Duitsland miljoenen kosten: Spelers krijgen flinke bonus voor titel in eigen land

De spelers van het Duitse nationale elftal worden rijkelijk beloond bij een EK-titel. De Duitse voetbalbond heeft miljoenen euro's vrijgemaakt om de selectie extra te motiveren op het toernooi in eigen land.

Als Die Mannschaft in juli de Europese titel wint, kunnen de voetballers rekenen op een flinke bonus. Per speler wordt wel 400.000 euro uitgeloofd.

Een Europees kampioenschap zou de Duitse bond dus miljoenen kunnen kosten. Bij een titel moet in totaal 10,4 miljoen euro uitgereikt worden aan de spelers.

Toch kan de voetbalbond op een positief saldo uitkomen bij toernooiwinst. Naast de 9,25 miljoen euro vergoeding die deelnemende landen krijgen van UEFA zal aan de winnaar nog eens 28,5 miljoen euro uitgereikt worden.

Duitsland heeft in het verleden drie keer een EK gewonnen: in 1972, 1980 en 1996. Het laatste grote succes van Die Mannschaft op een eindtoernooi was in 2014, toen won de nationale ploeg het WK in Brazilië.

