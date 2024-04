Erik ten Hag en Manchester United danken domme handsbal voor puntje bij Bournemouth

Erik ten Hag ploetert voort met zijn Manchester United in de Premier League. Zaterdagavond was het op bezoek bij Bournemouth bij vlagen de mindere, maar door een handsbal keerde United alsnog met een gelijkspel huiswaarts: 2-2.

Ten Hag is de meest besproken man in de Engelse pers en de geruchten over een eventueel vertrek zullen er niet minder op worden na de uitwedstrijd tegen Bournemouth. Met name voor rust werd Manchester United er vakkundig uit gecounterd door de thuisploeg. Dominic Solanke zette met zijn zeventiende van het seizoen Bournemouth op voorsprong: 1-0.

De Engelse spits profiteerde optimaal van twee slordigheden bij ManUnited. Eerst leed Alejandro Garnacho balverlies en vervolgens struikelde centrale verdediger Willy Kambwala over zijn eigen poten. Solanke hoefde vervolgens de bal alleen maar in het netje te plaatsen en deed dat uitstekend.

Kluivert scoort

Uit het niets kwam Manchester United langszij via een goal van aanvoerder Bruno Fernandes. De Portugees kreeg de bal ineens voor zijn voeten en schoot hard en hoog raak. Lang kon Ten Hag niet genieten van de gelijkmaker, want vijf minuten later scoorde Justin Kluivert op aangeven van Marcos Senesi. Daarmee deed Kluivert zijn oud-trainer bij Ajax pijn.

Redt handsbal Ten Hag?

Na rust werd Bournemouth minder gevaarlijk, maar ook United kwam nauwelijks voor het doel van Neto. Toch kwam het op gelijke hoogte door een rake strafschop van Bruno Fernandes. De bal ging op de stip na hands van Adam Smith. Fernandes faalde niet en zette de 2-2 op het scorebord.

In de blessuretijd haalde Ten Hag nog opgelucht adem toen de scheidsrechter een penalty gaf aan Bournemouth. Gelukkig voor hem en Manchester United bleek de overtreding buiten het zestienmetergebied te zijn gemaakt en kreeg Bournemouth dus niet de kans om Ten Hag extra pijn te doen. Toch lijkt Champions League-voetbal wel uit zicht voor de Nederlandse trainer, als die er volgend jaar nog is.