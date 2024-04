Weer zagen Britse media aan stoelpoten van Erik ten Hag bij United: 'Gesprekken met opvolger zijn al geweest'

Erik ten Hag staat al vrijwel het gehele seizoen onder druk bij Manchester United en voor de zoveelste keer oefent de Engelse pers de druk op de trainer op. Nu United op het punt staat trainer Graham Potter aan te stellen lijkt het voor Ten Hag einde verhaal. Kan dit betekenen dat de Nederlandse oefenmeester terug gaat keren naar Ajax?

Potter zou afgelopen week het aanbod van Ajax hebben afgeslagen om volgend seizoen trainer te worden in Amsterdam. De Engelse tabloid-krant The Sun, lijkt de reden van de afwijzing van Potter te weten. De krant vermoedt namelijk dat Potter de positie van Ten Hag over gaat nemen in Manchester.

United beleeft moeizaam seizoen

Het eerste seizoen eindigde Ten Hag met Manchester United knap op de derde plek in de Premier League achter Manchester City en Arsenal. Deelname aan de Champions League werd bemachtigd, en de Engelse League Cup werd gewonnen. Maar een jaar later ziet de wereld er heel anders uit.

United bezet momenteel de zesde plaats in de competitie, waar het bovendien een straatlengte achterstand heeft op Tottenham Hotspur en Aston Villa die nog strijden om het laatste Champions League-ticket. Het enige lichtpuntje is het bereiken van de halve finale van de FA Cup. De Red Devils spelen op Wembley tegen Coventry City, waardoor een finale tot de mogelijkheden behoort.

Nieuwe eigenaar wijst Ten Hag naar de uitgang?

United heeft sinds korte tijd een nieuwe mede-eigenaar in huis met Sir Jim Ratcliffe. De Britse miljardair is CEO van chemiebedrijf INEOS en heeft nu 27% van de aandelen in handen. Bij de club uit Manchester betekent dit dat Ratcliffe zeggenschap heeft over de voetbalzaken. Dat lijkt voor Ten Hag een slechte zaak aangezien de zakenman weigerde om publiekelijk vertrouwen uit te spreken richting de Nederlander, laat The Sun weten.

De resultaten onder Erik ten Hag blijvend zeer wisselvallig wat mogelijk leidt tot zijn ontslag © Getty Images

Ondanks de geruchten van het aanstaande vertrek van Ten Hag communiceert de trainer richting de buitenwereld geen twijfel te hebben over zijn toekomst. "Ik ben er zeker van dat we op de goede weg zijn en zullen komen waar we willen zijn", aldus de Nederlander. Toch lijkt United zijn pijlen te richten op een nieuwe trainer. "Graham Potter staat op het punt om het roer over te nemen na een ontmoeting met miljardair Sim Jim", meldt The Sun. Het ziet dus naar uit dat een het ontslag van Ten Hag een kwestie van tijd is bij United.

Terugkeer Ten Hag naar Ajax?

Als de geruchten van The Sun kloppen moet Ten Hag op zoek naar een nieuwe werkgever. Hierdoor behoort een eventuele terugkeer naar Ajax tot de mogelijkheden. De trainer zou in dat geval na twee jaar terugkeren in Amsterdam, waar hij een hele andere club zal treffen. Sinds zijn vertrek is het volledige technische hart bij Ajax gewijzigd, en is Champions League-voetbal nog nooit zo ver weg geweest.

Wie moet bij Ajax aan het roer? Oude bekende, kampioenenmaker in Europa of Cruijff-combi Graham Potter heeft Ajax de deur gewezen, toen zij informeerden naar zijn beschikbaarheid. Eerder werd hij al eens aangeboden, maar gezien de chaos die er bestuurlijk heerst, is hij afgeknapt. Potter is eerder al eens bij een chaos (Chelsea) ingestapt en doet dat nooit meer... Ajax moet dus verder op zoek, hierbij vijf mogelijke trainers uitgelicht.

Bij Ajax zou Ten Hag helemaal bovenaan het lijstje staan van mogelijke opvolgers van trainer John van 't Schip. De Amsterdammers hopen met Ten Hag alle problematiek van de laatste periode achter zich te laten, en de weg omhoog weer in te zetten. Uiteraard blijft het onzeker of Ten Hag openstaat voor een terugkeer in Amsterdam.