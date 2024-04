Erik ten Hag en Manchester United onderzoeken enorme aantal blessures: 'Ik heb er wel een idee over'

Bij Manchester United hebben ze dit seizoen zoveel blessures, dat de ploeg van Erik ten Hag een onderzoek is gestart. De Nederlander deed op de persconferentie wel geheimzinnig over de resultaten.

Ten Hag zag de afgelopen dagen wéér twee spelers geblesseerd uitvallen: Victor Lindelöf liep een blessure op tegen Brentford (1-1) en deze week ging het tijdens een training opnieuw mis voor Lisandro Martinez. De pijntjes bij de verdedigers zijn de zoveelste blessures dit seizoen bij Manchester United. Ook Tyrell Malacia en Luke Shaw zijn voorlopig nog niet fit.

Vooral de hoeveelheid spierblessures is opvallend. Ten Hag en United zijn daarom een intern onderzoek begonnen. De resultaten wilde de oefenmeester absoluut niet delen met de Engelse pers. "Ik heb er wel een idee over, maar daar gaan we intern mee dealen."

Ook goed nieuws voor Erik ten Hag

Er was ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Verdedigers Johny Evans, Raphaël Varane en Harry Maguire keren weer terug in de op het trainingsveld, zo verteld Ten Hag tijdens de persconferentie. Donderdagavond speelt United het uitduel bij Chelsea, dat dit seizoen zeer zwaar teleurstelt met slechts een twaalfde plaats in de Premier League.

Ten Hag kent ook een heel moeizaam seizoen met United. The Red Devils staan zesde op de ranglijst en hebben een wonder nodig om de Champions League te halen. Als ze donderdag winnen in Londen, is het verschil met nog acht duels te gaan acht punten met nummer vier Aston Villa.

Manchester United raakt na gelijkspel tegen Brentford zicht op Champions League kwijt Manchester United scoorde zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Brentford in blessuretijd de 0-1. Toch gingen trainer Erik ten Hag en zijn mannen niet met drie punten naar huis. Brentford werkte in de 98e minuut de gelijkmaker binnen. Het bleef daarna 1-1.

Over de toekomst van Ten Hag is nog veel onduidelijk. Hij kreeg na het puntenverlies tegen Brentford bakken met kritiek vanwege het vertoonde spel van United. De coach moet bovendien afwachten of Sir Jim Ratcliffe, die maanden geleden een flink deel van de aandelen van United kocht, ook na dit seizoen door wil met Ten Hag. In de Engelse media gonst het in ieder geval van de geruchten. Zo wordt de Engelse bondscoach Gareth Southgate genoemd als opvolger, mocht Ten Hag moeten vertrekken.