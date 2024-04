Erik ten Hag schuift aan bij Iftar maaltijd na gelijkspel tegen Brentford

Erik ten Hag is na de wedstrijd tegen Brentford aangeschoven bij de Iftar maaltijd, die georganiseerd wordt voor Islamitische spelers en stafleden. De trainer van Manchester United sprak de spelers daar ook nog even toe.

Op een video is te zien dat Ten Hag de spelers en staf smakelijk eten wenst en iedereen een hand geeft. Hij maakt ook nog even een individueel praatje met een aantal spelers.

De Iftar is de maaltijd die na zonsondergang wordt gegeten tijdens de ramadan. Ondanks dat de Nederlandse coach hier zelf niet aan mee doet, schoof hij toch even aan om iedereen te begroeten.

Erik ten Hag joins the #mufc iftaar night held for the club’s Muslim players and staff 🤲❤️ pic.twitter.com/ryTinUUfqf — UtdDistrict (@UtdDistrict) April 1, 2024

Ten Hag verkeert momenteel in onzekerheid over zijn toekomst bij United. In de Engelse media wordt er sterk rekening mee gehouden dat de Nederlander aan zijn laatste weken bij de club bezig is. United zou al op zoek zijn naar een opvolger. Een van de mogelijke opvolgers is de Engelse bondscoach Gareth Southgate.

Ook na het gelijkspel tegen Brentford kreeg Ten Hag veel kritiek. Hij zou Manchester United voor schut hebben gezet. "Ze werden afgeslacht. Het was een van de slechtste wedstrijden onder Ten Hag", schreef Engelse krant Daily Mail.