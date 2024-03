Manchester United raakt na gelijkspel tegen Brentford zicht op Champions League kwijt

Manchester United scoorde zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Brentford in blessuretijd de 0-1. Toch gingen trainer Erik ten Hag en zijn mannen niet met drie punten naar huis. Brentford werkte in de 98e minuut de gelijkmaker binnen. Het bleef daarna 1-1.

Het gevolg van het gelijkspel is dat Manchester United er nog slechter voor staat in de strijd om Champions League-tickets. The Red Devils hebben elf punten minder dan nummer vier Aston Villa. Kanttekening is dat ManU één speelronde minder heeft afgewerkt in de Premier League dan Aston Villa. Er zijn nog negen wedstrijden te gaan voor de ploeg.

Champions League

Mason Mount maakte in blessuretijd de openingstreffer uit een van de zeer spaarzame vloeiende aanvallen van de gasten. Kristoffer Ajer maakte even later de 1-1 na nuttige arbeid van Ivan Toney. Laatstgenoemde was erg bedrijvig en tekende voor negen schoten.

Het was weer eens geen beste pot van de Engelse recordkampioen. Sterker nog: Brentford speelde de ploeg uit Manchester behoorlijk overhoop. De nummer negen van vorig seizoen had maar liefst 31 schoten. Dat mag je toch een schrikbarend hoog aantal noemen, al waren er maar vijf schoten ook echt tussen de palen gericht. Het aantal expected goals was 2,60 voor Brentford versus 0,50 voor Ten Hag en zijn mannen.

Samenvatting: Brentford - Manchester United Bekijk de samenvatting van Brentford - Manchester United in de Premier League.

Of Ten Hag ook na dit seizoen nog de trainer is van de gevallen Engelse club is twijfelachtig. Vorig seizoen werd Manchester United derde in de Premier League. Als Ten Hag er niet in slaagt om een Champions League-startbewijs binnen te slepen, lijkt de kans groot dat hij op straat wordt gezet. Onder meer de Engelse bondscoach Gareth Soutgate wordt genoemd als opvolger.

Erik ten Hag maakt zich niet druk om geruchten over Gareth Southgate: 'Het boeit me niet' Erik ten Hag houdt zich niet bezig met de geruchten dat Gareth Southgate hem zou vervangen als trainer bij Manchester United. Hij is de media-aandacht nog gewend van zijn tijd bij Ajax. "Je weet dat er altijd rumoer zal zijn rond de club, het team, de manager en de spelers."