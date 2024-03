Erik ten Hag en 'zielig' Manchester United afgemaakt na gelijkspel: 'Normaal krijg je daar een gevangenisstraf voor'

Manchester United speelde zaterdagavond na een krankzinnige slotfase gelijk tegen Brentford. Mason Mount schoot de ploeg van Erik ten Hag in blessuretijd op voorsprong, maar gaf de winst alsnog weg. Desondanks mocht United van geluk spreken dat het een punt pakte, want Brentford was de hele wedstrijd de betere. De Engelse media is niet mals voor Ten Hag en zijn team.

Brentford zal opgelucht adem hebben gehaald na de gelijkmaker van Kristoffer Ajer in de 99e minuut, maar eigenlijk had de thuisploeg recht op de zege. De verhouding qua schoten was schrikbarend na afloop: 31-11. De thuisploeg raakte meer dan tachtig keer de bal aan in de zestien van Manchester United en dat is een record in dit Premier League-seizoen.





'Voor schut gezet'

De Daily Mail was dan ook hard voor Ten Hag en zijn team. 'Een zielig Manchester United is voor schut gezet', schreef de krant na het duel. Daarmee waren ze nog niet klaar: 'Ze werden afgeslacht. Het was een van de slechtste wedstrijden onder Ten Hag.'

United verloor vorig seizoen met 4-0 bij Brentford, maar volgens de krant was het deze keer nog veel erger. Toch pakten de mannen van Ten Hag nog bijna de drie punten: 'Net toen ze de diefstal wilden gaan vieren, waar je in het normale leven een gevangenisstraf voor krijgt, struikelden ze over hun eigen onkunde. Zelfs de late 1-0 glipte ze nog uit de vingers.' Bekijk hieronder de bizarre slotfase.

Krankzinnig slot levert Erik ten Hag en Manchester United een punt op tegen Brentford Bekijk de samenvatting van Brentford - Manchester United in de Premier League.

Mysterie

The Evening Standard verbaasde zich over de prestatie van zaterdag, twee weken na de fantastische overwinning in de FA Cup tegen aartsrivaal Liverpool: 'United blijft onder Ten Hag een heel ingewikkeld mysterie. Ze zijn te goed om slecht te zijn, maar te slecht om goed te zijn.'

Champions League

Het gelijkspel zorgt ervoor dat het erop lijkt dat United zich niet gaat plaatsen voor de Champions League. Afhankelijk van de resultaten van andere Engelse teams in Europa kan het zijn dat de vijfde plaats zelfs nog genoeg is om deelname daaraan veilig te stellen, maar die positie lijkt al onhaalbaar. De achterstand op concurrenten Aston Villa en Tottenham Hotspur is gegroeid naar acht punten.

Toekomst onzeker

De toekomst van Ten Hag is nog altijd onzeker. De coach moet afwachten wat Sir Jim Ratcliffe, die een aantal maanden geleden een deel van de aandelen van de club kocht, gaat beslissen. In de Engelse media wordt er sterk rekening mee gehouden dat de Nederlander aan zijn laatste weken bij United bezig is. De Engelse bondscoach Gareth Southgate zou in de race zijn om hem op te volgen.