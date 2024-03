Manchester United en Erik ten Hag zetten Old Trafford in vuur en vlam na legendarisch bekergevecht met Liverpool

Erik ten Hag heeft nog altijd de kans om een prijs te winnen in zijn tweede seizoen als trainer van Manchester United. Na een ongekend voetbalgevecht won het in de kwartfinale van de FA Cup na verlenging met 4-3 van aartsrivaal Liverpool op Old Trafford. De winnende goal viel in de laatste minuut van de verlenging.

Ten Hag leek vorig seizoen een goede basis te hebben gelegd met winst van de League Cup, een finaleplaats in de FA Cup en de derde plaats in de Premier League waarmee een plekje in de Champions League werd veiliggesteld. Dit seizoen dreigde te eindigen in een drama, maar zondag hield het de laatste kans op een prijs in leven door de aarstrivaal na een waanzinnig voetbalgevecht te verslaan.

United staat zesde in de competitie, werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld en verloor thuis in de League Cup met 0-3 van Newcastle United. Na de overname van de club door Jim Ratcliffe gaan de geruchten dat Ten Hag aan zijn laatste maanden bezig is, maar wie weet heeft het resultaat van zondag hem toch nog geholpen om in het zadel te blijven.

Old Trafford in vuur en vlam

De fans van Manchester United hadden zich voorgenomen om hun club flink vooruit te schreeuwen tegen de aartsrivaal en dat sloeg over naar het veld. De spelers van Ten Hag gingen furieus van start en dat zorgde al snel voor een voorsprong. Alejandro Garnacho vond keeper Caoimhin Kelleher nog op zijn weg, maar in de rebound tikte Scott McTominay wel raak. Tekst gaat verder onder de video.

Liverpool had het zwaar, maar pakte tijdens de eerste helft de controle terug. Een goal van Wataru Endo werd nog afgekeurd, maar even later telde de gelijkmaker van Alexis Mac Allister wel. Zijn schot werd nog aangeraakt en daardoor was Andre Onana kansloos. Tekst gaat verder onder de video.

Liverpool nam met een gelijke stand echter geen genoegen en pakte nog voor de rust de voorsprong. Onana redde op een schot van Darwin Nunez en deze keer was Mohamed Salah attent. De Egyptenaar schoot de bal in een leeg doel binnen en dus ging de ploeg van Ten Hag alsnog met een achterstand aan de thee. Tekst gaat verder onder de video.

Antony slaat toe

Ten Hag zag dat zijn ploeg het in de tweede helft erg lastig had. De 1-3 hing dan ook meerdere malen in de lucht, maar Liverpool verzuimde om de kansen goed uit te spelen. Ten Hag bracht met nog twintig minuten te gaan Antony en dat zal de tegenstander niet hebben laten schrikken. De Braziliaanse oud-Ajacied scoorde in de vorige 29 wedstrijden dit seizoen slechts eenmaal. Dat was in de FA Cup tegen Newport County, een ploegu uit de League Two.

Deze keer leek hij zijn Ajax-vorm mee te hebben genomen, want in een overvol strafschopgebied schoot hij tussen meerdere Liverpool-verdedigers de bal uit de draai knap raak. Een verlenging kwam er, maar dat was een wonder. Harvey Elliott raakte nog de paal namens Liverpool en Rashford schoof de bal tien seconden voor het einde naast terwijl hij alleen voor doelman Kelleher stond. Tekst gaat verder onder de video.

Waanzinnig gevecht in de verlenging

Ook in de verlenging bleven beide teams knokken voor wat ze waard waren. Rashford kreeg opnieuw een grote kans, maar weer schoof hij de bal naast. Vlak voor het einde van het eerste deel van de verlenging was het Liverpool dat toesloeg. Een afstandsschot van Elliott werd aangeraakt en was daardoor niet meer te houden voor Onana.

Opnieuw leek United de knock-out te hebben gekregen, maar niets was minder waar. Met nog tien minuten op de klok verspeelde Liverpool de bal knullig op eigen helft. Rashford kreeg daardoor wederom een grote kans en ook voor hem gold dat drie keer scheepsrecht is. De Engelse aanvaller schoof de bal keurig binnen en maakte er zo 3-3 van.

Beslissing valt toch

Het spel bleef op en neer volgen, maar een winnaar leek er niet meer te komen. Tot de allerlaatste seconde van de verlenging. United counterde na een mislukte counter van Liverpool. Garnacho hield het overzicht en gaf de kans aan Amad Diallo die de bal haarfijn in de verre hoek schoot en Old Trafford liet ontploffen. In alle hectiek trok hij zijn shirt uit, wat ook nog een tweede gele kaart voor hem opleverde. De bezoekers konden in de paar minuten extra tijd echter niet meer voor de 4-4 zorgen. Tekst gaat verder onder de video.

Op naar Wembley

United gaat daardoor door naar de halve finale en dat betekent dat Ten Hag net als vorig seizoen naar Wembley mag. Daar worden de halve finales en de finales gespeeld. United heeft in de halve finale Coventry City geloot. De ploeg staat momenteel achtste in het Championship. Bij de club speelt één Nederlander: Milan van Ewijk. Hij staat dus nog in de weg voor een finale voor Ten Hag en United. In de andere halve finale ontvangt Manchester City Chelsea.