Erik ten Hag gelooft na zege met Manchester United nog in Champions League: 'We zijn terug'

Erik ten Hag en Manchester United maakten zaterdagmiddag een einde aan een serie van nederlagen; op Old Trafford werd Everton door twee penalty's verslagen: 2-0. Ten Hag kreeg vertrouwen van de overwinning, de Nederlandse manager denkt dat Manchester United nog kans maakt op een ticket voor de Champions League.

Het recept was bijna hetzelfde zaterdag op de vroege middag voor Manchester United. Twee keer werd Alejandro Garnacho aangepakt in het strafschopgebied, twee keer kreeg de thuisploeg een penalty. Toch waren er verschillende doelpuntenmakers: Bruno Fernandes scoorde de eerste, Marcus Rashford de tweede. Na rust vielen er geen goals meer.

" Iedere wedstrijd is nu een must-win voor ons", reageerde Ten Hag na afloop bij TNT Sports. "We hebben dit kalenderjaar één slecht resultaat gehad, tegen Fulham, en dat moesten we nu rechtzetten, om de ploegen boven ons onder druk te houden. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan en nu zijn we weer terug." United verloor de vorige twee wedstrijden van Fulham en buurman Manchester City.

Champions League

Door de overwinning op Everton verkleint Manchester United sowieso het gat op Aston Villa of Tottenham Hotspur. Die ploegen komen zondag namelijk in actie in de Premier League.