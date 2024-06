Nederlandse scheidsrechters vormen attractie op EK: 'Hij was belangrijker dan de wedstrijd'

Op zondag speelde Nederland zijn eerste wedstrijd op het EK. Reden voor tienduizenden fans om af te reizen naar speelstad Hamburg om Oranje naar de winst te schreeuwen. Onder de fans zaten ook Nederlandse scheidsrechters, die op de nodige aandacht konden rekenen.

Podcastmaker Hein Keijser was voor De Telegraaf afgereisd naar Hamburg, de havenstad waar Nederland het opnam tegen Polen. In de potcast Kick-Off met Valentijn Driessen vertelt Keijser over zijn ervaringen op fanplein voorafgaand aan de wedstrijd en de wedstrijd zelf. Daar viel hem één ding op.

'Ze herkennen hem gewoon?'

"De wedstrijd was natuurlijk belangrijk, maar er was één ding belangrijker dan de wedstrijd", vertelde Keijser met gevoel voor overdrijving. "Dennis Higler was een grote attractie in het stadion en iedereen wilde met hem op de foto", verbaasde de journalist zich. "Hij zat op de tweede ring en om de vijf meter riepen mensen 'Higler!' en moesten ze met hem op de foto."

De cynische Valentijn Driessen grapte of ze niet even moesten uitleggen wie Higler is, om zo te benadrukken dat hij het bijzonder vindt dan mensen de moeite nemen om met de arbiter op de foto te gaan. Pim Sedee was ook verrast. "Maar mensen echt met die scheidsrechter op de foto? Ze herkennen hem ook gewoon?"

NAC-supporters

Mike Verweij had er wel een verklaring voor. "Waren het allemaal NAC-supporters die hij naar de Eredivisie heeft geholpen?", grapte de Ajax-watcher met een knipoog naar de finale van de play-offs voor een plek in de Eredivisie tussen NAC en Excelsior. Daarin scoorde NAC uit een inworp waar veel discussie over was, omdat Jan van den Bergh met zijn voet in het veld stond bij het inwerpen. Higler had het echter bij het rechte eind. Volgens de regels moeten beide voeten minimaal op of achter de lijn staan om het moment van gooien. De verdediger van NAC had weliswaar één voet grotendeels in het veld staat, zijn hak stond nog gedeeltelijk op de lijn en dus was de inworp volgens de regels correct.

Higler was niet de enige Nederlandse scheidsrechter die Oranje met 2-1 zag winnen in het Volksparkstadion. Ook Jeroen Manschot zat op de tribune, nadat hij die ochtend ook al in het oranje gehuld aanwezig was op het fanplein. Beide scheidsrechters kunnen als toeschouwer genieten van het toernooi omdat ze zelf niet zijn geselecteerd door de UEFA om op het EK te fluiten. Danny Makkelie is de enige Nederlander die al daarop als scheidsrechter in actie komt, hij fluit woensdag het duel tussen Duitsland en Hongarije.