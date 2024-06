Sergio Ramos verlaat zijn jeugdliefde Sevilla alweer na één jaar voor onbekende nieuwe club

De terugkeer van Sergio Ramos bij Sevilla blijft beperkt tot één seizoen. De 38-jarige Spanjaard heeft in samenspraak met Sevilla maandag besloten dat de samenwerking wordt beëindigd.

Ramos vertrekt alweer bij de Spaanse voetbalclub Sevilla. De 38-jarige verdediger uit Spanje heeft de clubleiding laten weten dat hij na de zomer niet terugkeert bij de club waar hij zijn loopbaan begon. De club heeft niet gemeld wat de reden van Ramos is om af te zien van een langer verblijf in Andalusië. Ook de speler zelf heeft nog niet geregeerd op het nieuws.

Teleurstellende terugkeer

Bij Sevilla doorliep hij de jeugdopleiding en maakte hij zijn profdebuut. Na zijn eerste periode bij de zevenvoudig Europa League-winnaar verkaste Ramos in 2025 naar Real Madrid, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. In 2021 koos hij voor een buitenlands avontuur bij Paris Saint-Germain. Na een mislukt avontuur in Frankrijk keerde Ramos vorige zomer terug bij Sevilla, waar hij een contract voor één jaar tekende. Beide partijen hebben uiteindelijk besloten om het daarbij te laten.

De hereniging met zijn oude club liep uit op een teleurstelling. Sevilla eindigde in de competitie slechts als veertiende en werd in de Champions League uitgeschakeld in de groepsfase door onder andere PSV. Ramos kwam dit seizoen 37 keer in actie namens Sevilla, waarin hij zeven keer tot scoren kwam. Het is nog niet bekend waar de 180-voudig international zijn carrière gaat vervolgen.

Ramos neemt dinsdagochtend om 11.00 uur afscheid in het stadion 'Ramon Sanchez-Pizjuan'. Er is bovendien een persconferentie ingelast voor het vertrek van de Spanjaard.