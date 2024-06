'Ongelooflijk, de scheidsrechters worden onaantastbaar’: ex-prof en arbiter Danny Koevermans uit onbegrip

Scheidsrechters zijn altijd veelbesproken en dat is op het EK voetbal in Duitsland niet anders. Voormalig profvoetballer en tegenwoordig arbiter Danny Koevermans heeft zich weer genoeg lopen ergeren over de arbitrale beslissingen op het EK.

Het toppunt van ergernis kwam bij Koevermans naar boven bij Servië tegen Engeland. Daniele Orsato gaf vier minuten extra tijd, waarvan er slechts één minuut werd gevoetbald. "Dat heeft me enorm gestoord, want het spel heeft zeker een ruime minuut stil gelegen, maar ho maar dat ze de tijd stil zetten. Die scheidsrechters zijn allemaal gewoon blij als de wedstrijd voorbij is, dan word je als speler toch helemaal gek? En als de spelers wat willen zeggen, krijgen ze geel. De scheidsrechters worden onaantastbaar, dat is toch ongelofelijk", zegt Koevermans tegenover Sportnieuws.nl.

'Arbitrage op EK onaantastbaar'

Een ander heikel punt is volgens Koevermans de nieuwe regel van de UEFA rondom het 'mekkeren' bij een scheidsrechter. Bij aanmerkingen op de arbiter volgt direct een gele kaart. "Ik vind het heel erg overdreven, want het lijkt de emotie in een wedstrijd weg te halen. Maar het lijkt vooralsnog wel te werken, dus misschien komt het de wedstrijden wel ten goede", zei Koevermans, die zelf onder andere voor AZ en PSV speelde en daardoor ervaring heeft met arbitrale beslissingen als voetballer.

"Ik vind dat scheidsrechters soms ook wel hun persoonlijkheid mogen laten zien. Als een scheidsrechter een keer een beslissing achterwege laat, dan vind ik ook dat een speler best wat mag zeggen", vervolgde Koevermans, die Orsato bij Servië - Engeland aanhaalt. "Hij floot exact na vier blessuretijd minuten af, terwijl Engeland alleen maar tijdrekte. Maar de Servië rs mogen dan niet op hem afstappen, want dan krijgen ze een gele kaart. Ik vind dat spelers dan best wat emoties mogen laten zien, als het maar niet te overdreven wordt."

Tevreden over scheidsrechter bij Polen - Nederland

Waar er vooraf veel kritiek was over de aanstelling van Artur Soares Dias, was Koevermans tevreden over de Portugees bij Nederland - Polen . "Iedereen dook natuurlijk meteen in de geschiedenisboeken om te kijken naar de prestaties van hem, maar hij heeft best een aardige pot gefloten. Hij ging alleen heel even de fout in bij de gele kaart van Joey Veerman , maar dat kan iedere scheidsrechter weleens gebeuren als je net de andere kant opkijkt", aldus Koevermans. "Tot dusver wordt er weinig over scheidsrechters gesproken, dus dat is het beste."

Tweede kans

In Engelse media was er veel te lezen over de aanstelling van Felix Zwayer bij Italië tegen Albanië. De Duitse arbiter kreeg in 2005 een schorsing van zes maanden nadat hij betrokken was bij een matchfixing-schandaal, maar is door Duitse bond naar voren geschoven als scheidsrechter op het EK voetbal. Koevermans vindt het goed dat Zwayer een tweede kans heeft gekregen. "Hoewel hij zich in het verleden wel heeft laten misleiden, vind ik nooit dat je de integriteit van een scheidsrechter in twijfel moet trekken. Iedereen verdient een tweede kans."

Scheidsrechter Felix Zwayer heeft interactie met Nicolo Barella van Italië terwijl ze wachten op de VAR. ©Getty Images.

Koevermans maakt zelfs de vergelijking met mensen die in de cel belanden voor een moord, maar die later ook weer in de maatschappij terechtkomen. "Vooral als je het daarmee vergelijkt, staat dit matchfixing-schandaal in schril contrast. Op basis daarvan zou ik zeggen: de beste man verdient een tweede kans", sluit Koevermans af.