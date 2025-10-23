Na het grote voetbaldebacle van Ajax op bezoek bij Chelsea raakt men maar niet uitgepraat over de problemen in Amsterdam. Er werd geschreeuwd om het vertrek van trainer John Heitinga, verschillende spelers verloren hun hoofd en de organisatie viel als een kaartenhuis in elkaar. Hedwiges Maduro, oud-speler én trainer, ziet ook een ander probleem dat nog niet belicht is. "Dat is wel een patroon dat ik zie."

De problemen bij Ajax stapelen zich op. Niet alleen op, maar ook naast het veld rommelt het als nooit tevoren. Na een goed eerste kwartier tegen Chelsea in de Champions League zakte de organisatie van Ajax volledig in elkaar. Terwijl dat eerste kwartier juist positief bestempeld wordt. "Het strijdplan was logisch en zat goed in elkaar", zag voetbaltrainer Robert Maaskant. "Er was controle. Het stond dicht en de organisatie was gesloten", viel hem op, bevraagd door deze site.

Murphy's Law

Hedwiges Maduro, oud-speler en trainer, zag dat positieve punt ook: "Dat idee was goed en werd perfect uitgevoerd. Chelsea werd niet gevaarlijk en Ajax via de omschakeling juist wel. Maar het is lastig, omdat de wedstrijd na een kwartier beïnvloed werd door de rode kaart", doelend op de directe rode kaart van Kenneth Taylor. "Taylor laat zich gaan en dan is het Murphy's Law. Alles wat verkeerd kan gaan, gaat verkeerd", zegt Maaskant.

Want hij zag ook een probleem terugkeren waar Ajax al tijden mee kampt. "De goal uit de vrije trap. Dat is geen toeval. Bij dode spelmomenten is Ajax zo verschrikkelijk kwetsbaar. De wijze waarop Chelsea scoorde, is zo tekenend. Iedereen die Ajax analyseert weet dat je zo kan scoren, dat gebeurde dus ook."

Opvallend patroon

Buiten dode spelmomenten om zag Maduro dat de Amsterdammers op ander vlak ook al langer kwetsbaar zijn. Dat heeft te maken met penalty's, waar Chelsea er twee van kreeg in een tijdsbestek van een aantal minuten. "Het is bijna rust en dan geef je nog een penalty weg", doelt hij op de sliding van Weghorst. "Wat mij dan opvalt is dat de tegenstander met de rug naar het doel staat. Die kan helemaal niet scoren, dus waarom ga je het duel aan? Je hoeft hem alleen maar voor je te houden."

Het is niet de eerste keer dat Ajax op zo'n manier een penalty weggeeft, met de tegenstander met de rug naar het doel: ook Baas gaf zo de tweede penalty weg. Maar ook tegen AZ ging Ajax op die wijze in de fout.

Uitjoelen Heitinga

Los van de penalty's was ook het uitjoelen van Heitinga een groot onderwerp tijdens de wedstrijd. Zeker omdat technisch directeur Alex Kroes in een eerder interview had aangegeven dat juist dát de reden zou kunnen zijn voor een voortijdig vertrek van een coach. "Elk spreekkoor wordt nu uitvergroot", legt Maduro uit.

"Dan denkt iedereen dat het einde van Johnny er is. Het is niet simpel gedacht, want hij heeft het zo gezegd. Dan kom je weer op de vraag: had hij het interview moeten geven? Ik weet niet of hij dat wilde. Je weet dat als je niet presteert, het dan bij de fans gaat om emoties. Dat weet je als technisch directeur", zegt de oud-middenvelder.

'Zelfs Johan Cruijff is weleens uitgefloten'

Maaskant weegt het uitjoelen van Heitinga iets minder zwaar. "Dat is van alle tijden", zegt hij. "Giovanni van Bronckhorst heeft het bij Feyenoord moeten ontgelden, Marco van Basten bij Ajax en volgens mij is zelfs Johan Cruijff weleens uitgefloten. Clubicoon of niet, het publiek is meedogenloos en vaak onwetend."

De grote vraag is; wat nu?

Toch komt de vraag op; hoe nu verder? Heeft Heitinga nog een toekomst bij de club? "Het is pijnlijk, ik gun dit Heitinga niet", begint Maduro. "Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Van buitenaf gezien moet je naar de feiten kijken. De Champions League gaat moeizaam, wat logisch is vanwege de sterke tegenstanders. Maar in de Eredivisie sta je al negen punten achter, terwijl je als doelstelling had om bij de eerste twee te eindigen. Als je daar nu al ver vanaf staat qua doelstellingen, moet je kijken of die nog wel haalbaar zijn."

Maar er gelden ook andere zaken: "Is er progressie in het team? Zijn er genoeg aanknopingspunten? Dat moet de directie bepalen." Maduro geeft op die laatste vraag direct zelf antwoord. "Tegen Chelsea was het wel voor het eerst dat ze een aanpassing hebben gedaan, wat eigenlijk best goed ging", merkt hij op.

Voorbeeld Erik ten Hag

Het spel tegen de Engelse grootmacht is iets om op voort te borduren, maar Maduro waarschuwt de fans ook gelijk: het betekent niet dat Ajax diezelfde oplossing gaat gebruiken tegen FC Twente. Hij haalt het Ajax van Erik ten Hag in 2019 als voorbeeld aan. "Hij had een Champions League en Eredivisie-opstelling. In de Champions League speelde Tadic in de spits en in de Eredivisie op de flank. Dat zijn verschillende varianten en iedereen wist daarvan: dat was duidelijk. Dat mist nu."

"Nu stel je telkens de vraag; wat gaat Ajax doen? Wat gaat Heitinga tegen deze tegenstander doen? Maar nu hebben we voor het eerst de Champions League-variant gezien, maar dat betekent niet dat je alles zo moet en kan gaan spelen", stelt Maduro.

