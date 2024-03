FC Barcelona volgende grote naam in kwartfinale Champions League na zege op Napoli

FC Barcelona heeft dinsdagavond na een goed begin tegen Napoli de kwartfinale van de Champions League bereikt. In Spanje werd het 3-1, nadat de heenwedstrijd in 1-1 was geëindigd.

Frenkie de Jong ontbrak bij de Spaanse ploeg. De Nederlandse middenvelder liep begin maart een vervelende enkelblessure op tegen Athletic Bilbao. Frenkie mist daardoor ook de interlands van Oranje, later deze maand. Hij wordt in april weer terugverwacht.

Barcelona kwam binnen een ruim kwartier al op een 2-0 voorsprong. Eerst was het de 20-jarige Fermin Lopez die in de 15e minuut de score opende voor de thuisploeg. Twee minuten later zette João Cancelo de verdubbelaar in: 2-0. Daarmee is de Catalaanse ploeg opeens een stuk dichter bij de kwartfinale.

1-0 van Fermin Lopez:

2-0 van João Cancelo:

Na een halfuur spelen kwam Napoli terug in de wedstrijd. Verdediger Amir Rrahmani schoof de aansluitingstreffer binnen: 2-1.

De 2-1 van Amir Rrahmani:

Napoli kon niet verder doordrukken. Steraanvallers Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia kwamen niet door de verdediging van Barcelona heen. En dat terwijl ook de 17-jarige Pau Cubarsi in het hart van de defensie stond, samen met Ronald Araujo. Andreas Christensen was door de afwezigheid van Frenkie (en Pedri en Gavi) namelijk naar het middenveld geschoven.

Robert Lewandowski maakt 't af

Napoli kreeg de deksel op de neus. In de slotfase maakte Robert Lewandowski een prachtige aanval af: 3-1. De Poolse spits maakte zijn negentiende goal dit seizoen in alle competities. Sergi Roberto verdient zeker de credits na prachtig voorbereidend werk. Een minuut voor tijd debuteerde oud-Groningen-speler Cyril Ngonge namens Napoli nog in de Champions League.

De 3-1 van Robert Lewandowski (en het voorbereidende werk van Sergi Roberto):

Kwartfinale Champions League

Eerder plaatsten Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City en Bayern München zich al voor de kwartfinale van de Champions League. PSV maakt woensdag nog alle kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde op bezoek bij Borussia Dortmund. Het duel in Eindhoven eindigde in 1-1.