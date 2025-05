'Ik ben véél te oud voor die shit': Ricky van Wolfswinkel grapt in aanloop naar beslissende finale tegen AZ

Na een zwaarbevochten overwinning tegen NEC (3-2 na verlenging) móét alles en iedereen bij FC Twente zich nog één keer opladen. Zondag wacht de ultieme finale tegen AZ in de play-offs voor Europees voetbal, met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Ricky van Wolfswinkel verwacht geen problemen. "Nog één keer vlammen."

Met een lach kijkt Van Wolfswinkel terug op de zware verlenging van afgelopen donderdag met FC Twente tegen NEC. "Ik ben veel te oud voor die shit", grapt Van Wolfswinkel tegenover Sportnieuws.nl na het fysieke gevecht. "Nee, daar zit ik natuurlijk niet echt op te wachten. Maar als je uiteindelijk als winnaar van het veld stapt, dan geeft dat ook wel weer vertrouwen."

'120 minuten? Geen enkel probleem'

In voetbalminnend Nederland denken velen dat AZ de favoriet is, vanwege de veldslag in de Grolsch Veste tegen NEC. Van Wolfswinkel maakt zich daar niet druk om. "Die 120 minuten zijn natuurlijk best even zwaar, maar we moeten nog één duel vlammen. Dat is voor ons geen enkel probleem. Wij zijn fit genoeg, hadden tegen NEC ook nog genoeg energie én hebben ook voldoende energie om zondag een goede pot neer te zetten."

Dat Twente op karakter kan spelen, bleek al vaker dit seizoen, en dat karakter zal ook zondag nodig zijn. "Nog een keer 120 minuten? Kom maar op, hoor. Dit soort wedstrijden speel je op karakter. Je hoeft geen rekening meer te houden met wat er volgende week nog komt, want dan heeft iedereen vakantie. Het is de laatste, we gaan tot het gaatje en dan kunnen we hopelijk een feestje vieren met onze meegereisde fans."

'Heel aparte wedstrijden'

FC Twente verloor dit seizoen tweemaal van de nummer vijf van de competitie, maar dat zegt volgens de 36-jarige aanvalsleider helemaal niets. "Play-offs op zich zijn gewoon heel aparte wedstrijden. Dat is iets heel anders dan competitiewedstrijden. We hebben lekker kunnen toeleven naar het duel met AZ en daar moeten we gewoon gas geven."

Allesbeslissende finale

Bij de allesbeslissende finale tussen AZ en FC Twente staat veel op het spel. Beide subtoppers vechten voor hun laatste kans om Europees voetbal af te dwingen. De winnaar van de kraker stelt namelijk een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veilig. De aftrap in het AFAS Stadion is zondagavond om 18.00 uur.

