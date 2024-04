FC Utrecht boekt belangrijke zege in de strijd om play-offs Europees voetbal

FC Utrecht heeft uit bij SC Heerenveen een hele belangrijke zege geboekt: 2-3. De ploeg van Ron Jans doet daarmee belangrijke zaken in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Het zag namelijk concurrenten Ajax, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard eerder dit weekend punten verspelen.

Utrecht begon dramatisch aan het seizoen en stond zelfs nog een tijdje onderaan in de Eredivisie. Sinds de komst van Ron Jans is alles echter anders en wordt er nog maar nauwelijks verloren. Uitzondering daarop was de 4-2 nederlaag bij Feyenoord vorige week, maar daarvan revancheerde ploeg zich eerder deze week met een 5-1 zege op PEC Zwolle. Ook in Heerenveen was het bij de les.

Utrecht heerst in Heerenveen

Utrecht was het hele duel sterker en kwam in de 38e minuut op voorsprong na een merkwaardige goal. De bal bleef in de zestien van Heerenveen liggen en uiteindelijk werd het via Isaac Lidberg 1-0 voor de bezoekers. De spits bediende een paar minuten na de rust zijn mede-aanvaller Sam Lammers en die schoot de bal berispeloos in de bovenhoek.

Een kwartier voor tijd verdween het laatste beetje hoop bij Heerenveen na de tweede gele kaart voor Oliver Braude. Lammers schoot er even later na een goede actie nog eentje binnen. Patrik Walemark liet de thuisfans in de slotfase nog twee keer juichen, maar een punt leverde het niet meer op.

Concurrentie verliest

Utrecht verstevigt met de zege de achtste plaats dankzij de nederlagen van Sparta en Fortuna. Doordat de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC gaat en beide teams in de top vijf staan, zijn de nummers zes tot en met negen zeker van een plekje in de play-offs. Utrecht heeft nu een voorsprong op nummer tien Fortuna van zeven punten.

De ploeg van Jans mag zelfs nog hopen op de vijfde plaats en dat zou rechtstreeks Europees voetbal opleveren als Feyenoord de beker wint. Het gat met NEC is vier punten en met Ajax drie.