Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh schiet Iran naar halve finale Azië Cup

Alireza Jahanbakhsh is de held van Iran. De Feyenoord-aanvaller schoot in de zevende minuut van de blessuretijd zijn land naar de halve finale van de Azië Cup. Iran won met 2-1 van Japan.

Japan, met mede-Feyenoorder Ayase Ueda in de basis, maakte het eerste doelpunt. Middenvelder Hidemasa Morita, spelend in de eigen competitie bij Kawasaki Frontale, scoorde na 28 minuten de 1-0. Japan ging met een goed gevoel de rust in.

Na rust voetbalde Iran een stuk beter. Dat leidde in de vijfenvijftigste minuut tot de gelijkmaker. Mohammad Mohebi maakte de 1-1 na een goed uitgevoerde aanval. Pas diep in de extra tijd schoot Jahanbakhsh de winnende goal raak via een strafschop. In de halve finale speelt Iran tegen Qatar of Oezbekistan. Die kwartfinale is later zaterdag.

Iran op Azië Cup

Iran won de Azië Cup al drie keer eerder, maar dit is al wel een tijdje geleden. In 1968, 1972 en 1976 pakte het Iraanse team de belangrijkste prijs van het continent drie keer op rij. De regerend kampioen is Qatar. Iran werd op de laatste Azië Cup in 2019 derde.