Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber reageerde totaal aangeslagen na het dramatische resultaat van Feyenoord op donderdagavond tegen FCSB. "Dit is verschrikkelijk"

Feyenoord kreeg een gigantische tik in de Europa League. De Rotterdammers stonden na ruim vijftig minuten spelen op een 1-3 voorsprong in Roemenië. FCSB draaide de wedstrijd echter helemaal om en scoorde in de laatste minuut de 4-3.

Reactie Timber

Na afloop verscheen een aangeslagen Timber voor de camera van Ziggo Sport. "Ik weet niet wat er is gebeurd vanavond. Er is eigenlijk niks aan de hand. Je begint de tweede helft goed. Wat we te vaak niet doen, deden we nu wel: goed beginnen."

"En daarna, ja, ja, bizar eigenlijk. Ik weet het niet", zo vervolgde de aanvoerder, die ergens toch een idee had hoe het zo erg mis kon gaan. "Eigenlijk moet je zo'n wedstrijd gewoon doodspelen. Of je nou de deur op slot gooit of niet. Je moet hem gewoon uitspelen. En dat doen we niet."

'Dramatisch'

Op droevige wijze ging de middenvelder verder: "We krijgen die goals zo makkelijk tegen. We hebben geen controle meer. Er gaat zoveel fout. Dit is echt dramatisch."

"We zijn Feyenoord. Je moet gewoon controle hebben over zo'n wedstrijd als je 1-3 voor staat. Dan mag je hier nooit 4-3 verliezen. Dit is verschrikkelijk", zo sloot Timber af.

Uitschakeling nabij

Met deze nederlaag heeft Feyenoord peperdure punten gemorst. De Rotterdammers hebben nog steeds slechts één overwinning in de Europa League. De play-offs lijken nu gigantisch ver weg voor de ploeg van Van Persie, die op drie punten blijft steken. Feyenoord staat nu nog twee wedstrijden te wachten: thuis tegen Sturm Graz en uit tegen Real Betis.

