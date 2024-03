Feyenoord sluit lucratieve deal met sponsor uit Qatar

Orkun Kökçü mag weer meespelen bij Benfica. De middenvelder liet zich in een interview met De Telegraaf kritisch uit over de keuzes van trainer Roger Schmidt, waarna hij voor de volgende wedstrijd uit de selectie werd gezet. Na een gesprek met de trainer is die sanctie opgeheven. Schmidt laat weten dat het niet zijn bedoeling was om de ex-Feyenoorder te verbannen.