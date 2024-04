Jeredy Hilterman teleurgesteld na Willem II - FC Groningen maar wel goedlachs: 'Gewoon lekker ontspannen zoals altijd'

Willem II was dichtbij promotie in eigen huis tegen Groningen. In de 56e minuut kwamen zij op voorsprong, maar die werd een aantal minuten later teniet gedaan. Zonde, maar geen reden tot paniek bij spits Jeredy Hilterman. "Er is niks aan de hand, we staan nog steeds eerste. Dat is positief'. Hij baalde wel na afloop, maar vond 1-1 een realistische uitslag. "Hier moet je gewoon blij mee zijn."

Het was een sprookje dat in de sterren geschreven stond: Willem II, de club vernoemd naar Koning Willem II, promoveert naar de Eredivisie op Koningsnacht. Iets over negenen leek dit sprookje zich te voltrekken in Tilburg, maar FC Groningen stak daar minuten later een stokje voor. Het promotiefeest moet nog even uitgesteld worden, door de uitslagen op andere velden is er op de ranglijst niets veranderd. Willem II heeft alles dus nog in eigen hand, concludeerde ook Jeredy Hilterman na afloop.

Blij

Ondanks de positieve instelling van Hilterman, was er toch wat teleurstelling na afloop. "Je had vanavond promotie kunnen afdwingen, dat is natuurlijk zonde", zei hij. "Na de 1-0 dacht ik dat het niet meer mis zou gaan, we waren de tweede helft goed gestart. Toen de 1-1 viel, ebte het een beetje weg. Maar uiteindelijk moeten we blij zijn met de 1-1 eindstand."

Goal Nick Doodeman

"Hij scoort niet vaak, maar als hij scoort dan is het een mooie", zei Doodeman na afloop van de wedstrijd. De 1-0 van Doodeman was een beauty. Hij kreeg de bal op rechts en schoot de bal van redelijke afstand snoeihard langs Hidde Jurjus, in het dak van het doel. "Ik zei nog tegen hem: 'Die raak je lekker, vriend'. Hartstikke blij voor hem dat hij die goal maakte." Zelf hoeft hij volgende week niet per se scoren, uit bij Dordrecht. "Maakt niet uit wie, als hij er maar in gaat dan!"

Volgende week dus, wanneer Willem II op bezoek mag bij Dordrecht. Wederom een lastige wedstrijd voor de Tricolores, want Dordrecht is lekker op dreef in de Keuken Kampioen Divisie. "Geen stress" is het devies van Hilterman. "Gewoon lekker ontspannen, het is 36 wedstrijden lang goed gegaan dus dan moet je gewoon lekker doorgaan. Dan komt het allemaal goed."

Resterend programma Willem II

Willem II speelt vrijdag uit bij Dordrecht en sluit het seizoen af in eigen huis tegen Telstar. Roda JC, dat drie punten minder heeft, speelt nog tegen Cambuur en eindigt de competitie tegen FC Groningen. Willem II heeft dus nog alles in eigen hand en kan volgende week zelfs aan een punt genoeg hebben. Dan moet Groningen wel punten verspelen op bezoek bij Telstar.

