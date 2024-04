Matthijs de Ligt wil ooit terug naar Ajax: 'Dan neem ik de groep van 2019 mee'

Matthijs de Ligt van Bayern München kreeg in Duitsland bekend bezoek over de vloer: de mannen van de Ajax-website. Zij grepen die kans aan om met de verdediger terug te blikken op de afgelopen vijf jaar.

Uiteraard is de belangrijkste vraag vanuit Amsterdams perspectief: heeft De Ligt plannen om ooit terug te keren bij Ajax? Daarop heeft de Oranje-international een bevestigend antwoord: "Daar denk je natuurlijk vaak over na. Ik hoop het wel. Ik heb drie jaar in het eerste gespeeld, natuurlijk relatief kort. Ik had altijd gedacht dat het iets langer zou zijn, maar de situatie deed zich iets anders voor dan iedereen had verwacht."

"Als ik ooit de kans krijg om terug te keren bij Ajax en nog van waarde zou kunnen zijn, zou ik dat echt heel graag willen. Je weet het natuurlijk nooit. Maar als ik het nu zou zeggen, zou ik het wel heel mooi vinden. En dan neem ik de hele groep uit 2019 mee."

Succes

Tegelijk waakt De Ligt alvast voor opgeklopte verwachtingen, mocht hij inderdaad weer het roodwit van Ajax aantrekken. Want zoals het in met name 2018/2019 ging, kan het tenslotte niet elk jaar gaan. Ajax werd landskampioen en bereikte de halve finale van de Champions League. "Voor 95% klopte alles dat jaar", zo blikt hij terug. "We gingen van succes naar succes, dat is natuurlijk fantastisch."

Lastig

Bij Bayern München is hij niet het hele jaar door een basisklant, maar telkens knokt hij zich terug. In de zomer is hij ongetwijfeld van de partij als Nederland deelneemt aan het EK voetbal 2024. Dit alles overziend concludeert hij: "Ik ben heel erg blij met de stappen die ik heb gezet. Ik heb in Italië en Duitsland de titel gewonnen. Voor een 24-jarige gaat het best aardig, denk ik."

Dat is in groot contrast met Ajax, dat een belabberd seizoen meemaakt. Daarover zegt De Ligt: "Het is niet de beste fase in de clubhistorie en dat is wel lastig om te zien."