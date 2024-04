Dirk Kuijt over komst Arne Slot naar Liverpool: 'Ik ben best opgewonden, eerlijk gezegd'

Feyenoord-trainer Arne Slot onderhandelt met Liverpool over een overstap naar de Premier League. Engelse media kennen Slot nog niet zo goed en proberen de man uit Bergentheim vanuit alle hoeken te portretteren. Ook Dirk Kuijt komt aan het woord. Hij speelde voor zowel Feyenoord als Liverpool.

In gesprek met The Athletic zegt Kuijt, die in Engelse media Kuyt wordt genoemd, dat hij af en toe contact heeft met Slot. De zoon van de Beerschot-trainer speelt namelijk in de jeugdopleiding van Feyenoord. En Kuijt heeft, laten we dat niet vergeten, een fraai verleden bij de club, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. In april 2023 liep hij vanwege zijn stage tijdens zijn trainersopleiding een weekje rond bij de Rotterdamse club.

Eigen stijl

"Arne houdt van het spel en denkt altijd over voetbal", zegt Kuijt. "Die passie blijkt uit alles wat hij zegt. Hij bestudeert constant andere teams en denkt na over manieren om zijn team te verbeteren. Hij heeft zijn eigen stijl. Hij kopieert niemand. Het is een aantrekkelijk en aanvallend soort voetbal. De verdediging is agressief en speelt met hoge intensiteit. Wat me opviel is dat hij het vermoegen heeft om spelers te laetn geloven in zijn filosofie."

Opgewonden

Ondanks zijn lofzang op Slot, was Kuijt wel verrast dat Liverpool in de zoektocht naar een opvolger van Jurgen Klopp uitkwam bij Slot. "Dat kwam uit de lucht vallen", zegt hij. "Het verraste me. Nadat Klopp zijn besluit om te stoppen bekendmaakte, kwamen er andere namen bovendrijven. Maar Liverpool maakt een goede keus. Ik ben best opgewonden, eerlijk gezegd."

Beerschot

Met Beerschot is Kuijt gepromoveerd naar het hoogste Belgische niveau. Toch was het niet een en al feestvreugde bij de Katwijker. Hij vergeleek Belgische media met Nederlandse, en concludeerde dat het hier maar een zure, negatieve bende is. "In Nederland is het heel normaal dat er op de man wordt gespeeld. Wij vinden het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken", aldus Kuijt.