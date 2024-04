'Deze stafleden neemt Arne Slot mee naar Liverpool'

Willem II was dichtbij promotie in eigen huis tegen Groningen. In de 56e minuut kwamen zij op voorsprong, maar die werd een aantal minuten later teniet gedaan. Zonde, maar geen reden tot paniek bij spits Jeredy Hilterman. "Er is niks aan de hand, we staan nog steeds eerste. Dat is positief'. Hij baalde wel na afloop, maar vond 1-1 een realistische uitslag. "Hier moet je gewoon blij mee zijn."