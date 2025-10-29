Een deel van de fans van Feyenoord zijn niet welkom voor de thuisduels met Celtic en Sturm Graz in de Europa League. Dat heeft de UEFA bepaald na de sfeeractie van de Rotterdamse aanhang voorafgaand aan de winstpartij tegen Panathinaikos (3-1).

Beide ploegen betraden vorige week donderdag het veld in een enorme rode vuurzee. Het sfeerteam van de Feijenoorder had een groot spandoek gemaakt met de tekst 'Welcome to our Lunatic Asylum', ofwel 'Welkom in ons krankzinnigengesticht'. Ook werd er met rood-witte vlaggen gewapperd. Dat is allemaal voor de UEFA geen probleem geweest, maar het vuurwerk dat werd afgestoken - en mensen die de trappen blokkeerden - wel. En omdat Feyenoord nog een voorwaardelijke staf had staan, zijn de gevolgen groot.

Deel stadion blijft leeg in twee thuisduels

De voorwaardelijke straf die stond is dus omgezet naar een definitieve sanctie. Vorig seizoen in de Champions League tegen Bayern München (3-0 winst) werd er ook vuurwerk afgestoken. Het zorgde ervoor dat het duel later begon.

De UEFA heeft besloten dat die straf nu in werking treedt, waardoor Feyenoord de Gerard Meijer Tribune, achter een van de doelen, leeg moet laten tegen Celtic op 27 november. Daarnaast besloot de bond Feyenoord vanwege de nieuwe overtreding van het verbod op vuurwerk nog eens extra te straffen met een boete van 60.000 euro en nog een duel waarbij de betreffende tribune niet mag worden bevolkt. Dat betreft de thuiswedstrijd op 22 januari tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.

Voor het blokkeren van doorgangen op de tribune kreeg Feyenoord een boete van 28.000 euro.

Eerste Europese overwinning

Feyenoord won tegen Panathinaikos voor het eerst in de Europa League, na nederlagen tegen SC Braga (1-0) en Aston Villa (1-2). Verder speelt het nog tegen VfB Stuttgart, FCSB, Sturm Graz, Real Betis en dus Celtic. De Schotten hebben in de Europa League vier punten en staan op een 21e plaats. Feyenoord is de nummer 25.

