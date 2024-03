Fiorentina brengt triest nieuws: directeur overleden die in spelershotel hartproblemen kreeg

Fiorentina-directeur Giuseppe 'Joe' Barone is dinsdagmiddag overleden. Dat meldt de Italiaanse club via sociale media. Barone is 57 jaar oud geworden en laat een vrouw en kinderen achter.

Fiorentina werd zondagmiddag opgeschrikt door het plotseling onwel worden van Barone. De club was op dat moment in een hotel in Bergamo, waar het 's avonds de wedstrijd tegen Atalanta zou spelen. Barone kreeg volgens Italiaanse media last van zijn hart en werd dus onwel. Met een helikopter werd hij naar het ziekenhuis in het nabij gelegen Milaan gevlogen. Daar overleed hij twee dagen later.

'Met een enorme pijn en verdriet, is Fiorentina vandaag een historisch persoon voor de club verloren. Iemand die een grote impact heeft gehad op de club en nooit zal worden vergeten. Algemeen directeur Giuseppe Barone is overleden aan de pijn die zich zondag voordeed', schrijft Fiorentina in een statement.

Wedstrijd uitgesteld

De hele ploeg van Fiorentina was zo ontdaan door het voorval zondag, dat de club om uitstel van de wedstrijd vroeg. De organisatie van de Serie A ging daar al snel mee akkoord. De wedstrijd Atalanta - Fiorentina wordt dus op een ander moment gespeeld. Het clubvoetbal ligt momenteel sowieso stil vanwege de interlandperiode, dus Florence en de club hebben de tijd om te rouwen.

Oefenwedstrijden Italië

Italië oefent donderdag en zondag in de Verenigde Staten tegen Venezuela en Ecuador. Het is nog niet bekend of er voor- of tijdens de wedstrijd eerbetonen zullen zijn voor de overleden Italiaan. In de selectie voor de oefenduels zit één speler van Fiorentina: Giacomo Bonaventura.

📢 Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta vs Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00. #SerieATIM💎 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2024

Bergamo, de thuisstad van Atalanta waar het duel zou plaatsvinden, ligt vlakbij Milaan. Vandaar dat Barone daar naar het ziekenhuis is gevlogen. De helikopter met Barone erin vertrok vanaf het hotel waar de ploeg bij elkaar was gekomen ter voorbereiding op het duel met Atalanta. Bij de thuisploeg staan vier Nederlanders onder contract: Mitchel Bakker, Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners.