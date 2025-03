Flinke tegenvaller: Feyenoorder moet wegens blessure interland afzeggen

De Flintstones zijn al vijftien jaar niet meer weg te denken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Bij het afgelopen EK kwamen ze vaak in beeld, maar ook bij eerdere toernooien was er veel aandacht voor hen. In het normale leven kunnen zij normaal over straat, maar als Oranje speelt niet. "Mensen staan voor ons in de rij", zegt opper-Flintstone Mervin.