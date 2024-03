Geen Quilindschy Hartman in Oranje op EK, maar welke linksback dan wel?

Quilindschy Hartman moet het EK 2024 in Duitsland missen, werd zondagavond bekend. De linksback van Feyenoord liep eerder die dag een zware knieblessure op tegen FC Utrecht. Wie moet de linksback vervangen bij het Nederlands elftal komende zomer?

De afgelopen interlandperiode was Hartman ook al geblesseerd en toen stond Daley Blind op de linkervleugel. De 33-jarige verdediger van Girona heeft veel snelheid ingeleverd, dus op de flank wordt hij soms overlopen door een snelle buitenspeler. Een plek centraal achterin lijkt uitgesloten, tenzij het is om plek te maken op linksback voor Nathan Aké.

Nathan Aké

Blind lijkt in eerste instantie dé eerste optie van bondscoach Ronald Koeman. Tegen Schotland (4-0) stond Nathan Aké overigens linksback, maar toen in een 4-3-3-systeem. De verdediger van Manchester City is óók langdurig geblesseerd. Maar mocht Aké op tijd fit zijn voor het EK, zal hij ongetwijfeld worden bekeken voor de linker wingback-positie.

Update over blessure Nathan Aké: Nederlander volgens Pep Guardiola 'langer' uit de roulatie Nathan Aké is geblesseerd uitgevallen bij Manchester City tegen Arsenal. De City-verdediger liet bondscoach Ronald Koeman schrikken toen hij al na 26 minuten niet meer verder kon.

Ian Maatsen

Ian Maatsen zat in oktober 2023 al op de bank bij twee interlands van Oranje, maar tot een debuut kwam het toen nog niet. De twee interlandperiodes daarna deed de 22-jarige linksback met Jong Oranje mee. Maatsen staat - als huurling van Chelsea - in de basis bij Borussia Dortmund en verdient eigenlijk wel de kans bij het Nederlands elftal. Of zal Koeman met bekende namen willen werken?

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong is één van de beste rechtsbacks ter wereld, maar Denzel Dumfries heeft het geluk dat hij enorm productief is in het Nederlands elftal. Ondanks het wonderseizoen van Frimpong hoeft Dumfries zich dus niet megaveel zorgen te maken over die rechter wingback-positie. Maar waarom zou Koeman niet eens Frimpong op links zetten, om te kijken hoe hij het daar doet? Op rechts liet Frimpong het in Oranje tot dusver verre van zien.

Andere opties

Daarnaast zijn er nog heel veel opties, maar dat worden dan wel debutanten of spelers die lang out of the picture zijn geweest. Jayden Oosterwolde van Fenerbahçe, Owen Wijndal van Royal Antwerp (gehuurd van Ajax), Bjorn Meijer van Club Brugge, Ajax-talent Jorrel Hato en Gijs Smal van FC Twente zijn een paar mogelijkheden. De nog altijd geblesseerde Tyrell Malacia van Manchester United lijkt géén optie.