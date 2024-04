Blessure Nathan Aké duurt nog wel even, maar EK lijkt niet in gevaar voor Nederlandse verdediger

Nathan Aké is geblesseerd uitgevallen bij Manchester City tegen Arsenal. De City-verdediger liet bondscoach Ronald Koeman schrikken toen hij al na 26 minuten niet meer verder kon.

Trainer Pep Guardiola stuurde Rico Lewis in het veld als zijn vervanger. In eerste instantie leek de blessure ernstig. Aké greep naar zijn hamstring en ging erbij zitten. Hij kon uiteindelijk zelf, enigszins hinkend, het veld verlaten. Guardiola kwam dinsdag met een update en meldde dat hij in ieder geval de komende wedstrijden geen beroep kan doen op Aké.

Update van trainer Pep Guardiola

Manchester City-trainer Pep Guardiola zei dat hij vreest dat de blessure van Aké 'langer gaat duren'. Dat zei de Spanjaard op de clubkanalen. "Hopelijk is hij snel weer terug. Ik weet de timing nog niet precies, maar zeker is dat hij de komende wedstrijden in ieder geval niet klaar is."

Met die update neemt hij de schrik bij bondscoach Koeman van Oranje in ieder geval weg. Het EK, dat voor Nederland op 16 juni begint, komt voorlopig niet in gevaar.

Aké is een vaste basisspeler in het elftal van Koeman en Guardiola. Met City hoopte Aké een slag te slaan in de titelstrijd van de Premier League. City wilde directe concurrent Arsenal een klap uitdelen en het gat met koploper Liverpool verkleinen tot 1 punt. Dat lukte niet, de wedstrijd eindigde in 0-0.