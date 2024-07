'Gelukkig' Oranje verrast op het EK, op naar de volgende droom

Het moest er een keertje van komen; het geluk van Nederlands elftal is op. De ploeg die dit EK na elke tegenslag een positieve opsteker kreeg, heeft die in de halve finale tegen Engeland niet meer gekregen.

Nederland en de 'gouden pik' van Ronald Koeman waren hard op weg naar de finale in Berlijn. Waar het een historische finale zou kunnen neerzetten. Met een revanche op Spanje na het WK van 2010. Met een beetje geluk, zou Nederland een kans maken. Over dat beetje geluk had Nederland dit EK nauwelijks te klagen. Maar dat beetje bleek tegen Engeland al op te zijn. Nee, tegen Engeland kende Oranje vooral erg veel pech.

'Het geluk van Oranje was op dit EK' Aron Kleeven bespreek met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld de halve finale tussen Nederland en Engeland.

Dramatische slotfase

Arbitrale beslissingen en een ontketend Engeland de eerste helft. Het zijn dingen die Nederland normaal zou hebben overleefd. Geen ander VAR-team zou de scheidsrechter waarschijnlijk naar het scherm halen en uitgerekend tegen Nederland moest Engeland de beste helft spelen. Het is te makkelijk om te zeggen dat de scheidsrechter volledig de schuld krijgt voor deze uitschakeling, want Nederland verdiende het eigenlijk ook niet.

Het geluk van Koeman dreigde op te raken. En dat gebeurde ook. Terwijl iedereen bij Nederland al aan verlenging denkt, schopt Ollie Watkins de bal langs Verbruggen. Echt een Oranje-actie, maar dan tégen Oranje.

Nederland-beul Ollie Watkins voorspelde goal tegen Oranje al: 'Ik zweer het op mijn leven' Ollie Watkins hoeft voorlopig niet meer naar Nederland te komen. De spits van Aston Villa schoot Oranje naar huis in de halve finale van het EK, door in de 90ste minuut de winnende goal te maken. Watkins voorspelde zijn goal een paar weken al, maar dat niet alleen: het was de derde keer dat hij een Nederlands hart brak dit seizoen.

Geluk van Nederland

Overduidelijk waren de voetbalgoden in Engels voordeel, want zij hadden dat geluk ditmaal, alles viel net wat beter voor hen. Waar Nederland geluk had tegen Turkije en deels ook tegen Polen was dat bij Engeland niet zo. Vooraf werd er al gezegd dat beide ploegen nog niet fantastisch hadden gespeeld. In de eerste helft was Engeland beter en leverde Oranje vooral veel ballen in, met Memphis voorop. In de tweede helft kreeg Nederland wat meer grip, maar bleek Engeland toch een maatje te groot. Te vaak was Nederland te traag of te slordig.

Dit had dé wedstrijd kunnen zijn om te shinen, om een indruk achter te laten. Om een stempel te drukken op het EK. Zodat het allemaal eens niet van gelukjes zou afhangen. Memphis leek daar de uitgelezen speler voor, maar hij moest na 35 minuten geblesseerd van het veld. Weer zo'n pechmoment voor Koeman.

Britse media zijn lyrisch over bondscoach Gareth Southgate: 'Masterclass tegen Nederland' It's coming home?! In Engeland zijn ze door het dolle heen na de zege op Nederland in de halve finale van het EK voetbal. Dit zijn de meest spraakmakende reacties uit de Britse media. 'Gareth Southgate zorgt voor een nieuw magisch moment.'

De mening over het spel van het Nederlands elftal heeft heel het EK heen en weer geslingerd. De ene keer was het goed, de andere keer (zoals bijvoorbeeld tegen Oostenrijk) was het slecht. Het team veranderde steeds en ook de spelopvatting. Tot Roemenië toe was het weinig overtuigend bij Nederland. Overall valt te stellen dat Koeman er zoveel mogelijk heeft uitgehaald met dit team en dan is de halve finale zeker een prestatie. Koeman zorgde zelfs weer voor een degelijke Joey Veerman, die tegen Oostenrijk nog in zak en as zat.

Het doek valt

Het valt nu af te vragen wat dit Nederland achterlaat na dit EK. De supporters hebben Duitsland overgenomen, elke wedstrijd weer. De spelers is dat niet helemaal gelukt. De halve finale is verder dan men verwachtte, maar de manier waarop is voor veel mensen niet om over naar huis te schrijven.

Joey Veerman had geen idee voor wie hij moest invallen en baalt nog enorm na: 'Het is moeilijk om positieve gedachtes te hebben' Het was voor Joey Veerman een bewogen EK. Hij kende hele diepe dalen en krabbelde zelf weer op. "Dat was niet makkelijk", zei hij zelf na afloop van de verloren halve finale. In de halve finale speelde Veerman weer wat beter, wat een goed gevoel geeft. "Het was tweee dagen klote en daarna heb ik het weer opgepakt."

De droom

Het was soms stroef, traag en inspiratieloos, terwijl er wel resultaten werden geboekt. Bij vlagen zag je het Oranje dat in potentie de finale kon halen. En daar was Nederland erg dichtbij. Nog maar een paar minuten en dan had Koeman de reguliere speeltijd overleefd.

Met hard werk, een gezonde dosis geluk en de nodige kwaliteit heeft Nederland het eigen volk verrast en is het bij de laatste vier geëindigd. Vooraf gaf niemand hen een stuiver daarvoor en dus haalde Koeman wel zijn gelijk: "Ik denk dat we trots moeten zijn op deze spelers." Op naar de volgende droom.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.