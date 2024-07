Nederland-beul Ollie Watkins voorspelde goal tegen Oranje al: 'Ik zweer het op mijn leven'

Ollie Watkins hoeft voorlopig niet meer naar Nederland te komen. De spits van Aston Villa schoot Oranje naar huis in de halve finale van het EK, door in de 90ste minuut de winnende goal te maken. Watkins voorspelde zijn goal een paar weken al, maar dat niet alleen: het was de derde keer dat hij een Nederlands hart brak dit seizoen.

Watkins scoorde eerst al tegen AZ in de groepsfase van de Conference League, zowel thuis als uit. Hij kwam ook op het scoreformulier in de thuiswedstrijd van de tussenronde van dat toernooi tegen Ajax. In zijn tweede duel op het EK velde hij ook het Nederlands elftal met een doelpunt. Watkins mag dus een heuse Nederland-beul genoemd worden.

Goal al een keertje gemaakt

"Ik heb weken op dit moment gewacht", sprak Watkins na afloop bij ITV. "Heel veel hard werken heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ik ben verheugd. Ik zweer op mijn leven dat ik tegen Cole Palmer zei dat hij de assist zou geven op mijn goal. Het is het beste gevoel ooit", glunderde de spits van Aston Villa.

Engeland worstelde zich door het toernooi en staat nu in de finale. Vanuit eigen land kwam er veel kritiek op het spel, maar dat doet Watkins niks. "Het enige wat telt, is dat we in de finale staan. Wij kunnen altijd terugkomen van een achterstand, het lijkt ons in een versnelling te brengen. We hebben eerst gewonnen na strafschoppen en komen nu terug van een achterstand."

Finale tegen Spanje

Engeland gaat nu naar de finale van het EK tegen Spanje, dat dinsdag al van Frankrijk won. Voor de Engelsen is het een kans op revanche voor het vorige Europees kampioenschap. Toen verloren ze op Wembley na strafschoppen van Italië.

