Bijzonder geluid uit Nederland na deceptie: 'Emoties bij spelers, maar het is gewoon een penalty'

Scheidsrechter Felix Zwayer kreeg de nodige kritiek over de gegeven strafschop bij Nederland - Engeland, maar daar kan voormalig arbiter Mario van der Ende zich niet in vinden. "Dumfries raakt 'm gewoon op zijn enkel, dus een penalty." Voor de rest floot de Duitser dramatisch, vond Van der Ende.

In de achttiende minuut schoot Harry Kane hoog over het doel, maar daarna schopte Denzel Dumfries hard tegen de onderkant van de spits. Conclusie: penalty voor Engeland. "Ik heb met veel verbazing naar Zwayer gekeken, maar de penalty was terecht. Dumfries raakte Kane gewoon, dus dan is het een penalty", zei de oud-toparbiter tegen Sportnieuws.nl.

Gefloten volgens de spelregels

Van der Ende spreekt ervan dat Zwayer volgens de regels heeft gefloten. "In scheidsrechterstaal noemen we dit: 'onvoorzichtig iemand aanvallen'. Je kunt er allemaal labels aanhangen dat het te licht is of dat het geen invloed had op het schot van Kane, maar volgens de regels is het een penalty. Dumfries raakt Kane, dus het is een penalty."

Oud-prof en amateurscheidsrechter Danny Koevermans kan zich vinden in de bewoording van zijn collega. "Als oud-voetballer vind ik het nooit een strafschop, maar als scheidsrechter wel. Je weet dat het zo werkt: als er wordt geschreeuwd en er mensen gaan liggen, dan wordt er extra gekeken. Toen Kane over schoot en bleef liggen, wist ik meteen dat het een penalty zou worden."

Geen penalty als Kane blijft staan

Koevermans denkt zelfs dat de situatie kan veranderen als de aanvoerder van de Engelsen direct was opgestaan. "Voor mijn gevoel was er dan helemaal geen penalty gegeven. Dat neemt niet weg dat hij geen pijn kan hebben, maar ik denk dat het dan wel een andere situatie was geworden. Maar dit kunnen we de scheidsrechter niet verwijten."

Dramatische pot van Zwayer

Ondanks de terecht gegeven penalty vond Van der Ende dat Zwayer voor de rest allesbehalve goed floot. "Dit is absoluut niet het gewenste niveau voor de halve finale van het EK. Ik had totaal niet het idee dat hij boven de spelers stond. Ik heb geen seconde het vertrouwen gehad dat hij een goede wedstrijd zou fluiten", aldus Van der Ende.

Koevermans is het daarbij niet eens met Van der Ende. "Ik vind het te gemakkelijk om het te schuiven op de scheidsrechter. We kunnen hem niets verwijten. Hij moest op het einde een aantal kaarten gegeven vanwege de emoties bij spelers van Nederland, maar dat zijn de regels van de UEFA. Voor mijn gevoel heeft hij geen verkeerde beslissingen genomen."

Cadeautje van de UEFA

Van der Ende had bij de aanstelling van Felix Zwayer al vraagtekens, want hij vond dat het een cadeautje van de UEFA was. "Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik heb het vooraf ook al gezegd. Dit is gewoon een cadeautje voor het organiserende land. Hij floot dramatisch."

De voormalig scheidsrechter verwacht niet dat de UEFA de fout van Zwayer gaat toegeven. "Ze zullen ongetwijfeld proberen om hun keuze te rechtvaardigen. En dan zullen ze het vast gooien op de terechte strafschop. Daar handelde Zwayer goed, maar voor de rest was het slecht", aldus Van der Ende.

