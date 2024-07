Britse media zijn lyrisch over bondscoach Gareth Southgate: 'Masterclass tegen Nederland'

It's coming home?! In Engeland zijn ze door het dolle heen na de zege op Nederland in de halve finale van het EK voetbal. Dit zijn de meest spraakmakende reacties uit de Britse media. 'Gareth Southgate zorgt voor een nieuw magisch moment.'

'Weken hebben we geschreeuwd om wissels. En nu, in Dortmund, deed bondscoach Gareth Southgate de beste dubbele wissel in de historie van het nationale team.' Bij The Sun kunnen de redacteuren hun geluk niet op. Invaller Ollie Watkins maakte de bevrijdende 2-1 in de 90e minuut, op aangeven van Cole Palmer. Beide aanvallers kwamen in de 81e minuut in het veld.

Geen enkele andere Engelse bondscoach kreeg het voor elkaar om het nationale team naar twee finales te krijgen. En dat lukte Southgate wel, nadat het de finale van het EK 2021 verloor van Italië na penalty's.

'Een tactische masterclass'

Daily Mail steekt net zo'n loftrompet op voor Southgate. 'Het is tijd om te stoppen met het belachelijk maken van Southgate', schrijft een redacteur van het Engelse medium. 'Een tactische masterclass tegen Nederland. Misschien ga je nu in hem geloven.'

'Dit rechtvaardigt Southgate', kopt Sky Sports in de analyse. 'Hij zorgt voor een nieuw magisch moment.' De analist noemt het 'groot voor Engeland en groot voor Southgate'. 'De Engelse voetbalhistorie gaat nog steeds over het WK 1996 en zo. Maar wat er nu gebeurt, die twee finales, is te danken aan de veelbekritiseerde Southgate.'

In de tweede helft werd Nederland beter, volgens Sky Sports door een tactische omzetting van de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman. 'Maar toch vond Engeland een weg. Het is nu te vaak gebeurd om het nog op toeval te gooien.'

