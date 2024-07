Joey Veerman had geen idee voor wie hij moest invallen en baalt nog enorm na: 'Het is moeilijk om positieve gedachtes te hebben'

Het was voor Joey Veerman een bewogen EK. Hij kende hele diepe dalen en krabbelde zelf weer op. "Dat was niet makkelijk", zei hij zelf na afloop van de verloren halve finale. In de halve finale speelde Veerman weer wat beter, wat een goed gevoel geeft. "Het was tweee dagen klote en daarna heb ik het weer opgepakt."

Iedereen schreef Joey Veerman af toen hij tegen Oostenrijk na 30 minuten naar de kant werd gehaald door Ronald Koeman. Wie je toen had verteld dat hij in de halve finale zou invallen, had je voor gek verklaard. Toch gebeurde dit. Veerman krabbelde op en liet zich weer gelden. Hij moest de geblesseerde Memphis Depay vervangen en gaf wat cruciale passes, die een beter lot verdiend hadden.

Het was moeilijk voor Veerman om op een positieve manier terug te blikken op deze halve finale die in de laatste minuut van de reguliere speeltijd verloren ging. "Het is moeilijk om direct positieve gedachten te hebben. Dat zal zometeen misschien zo zijn als ik vakantie heb. We waren heel dichtbij een finale van het Europees kampioenschap geweest, dat is het", zei Veerman vlak na afloop.

Wissel met Memphis

Hij had een belangrijke rol deze wedstrijd op het middenveld. Koeman bracht Veerman voor de geblesseerde Memphis en dat zorgde voor wat fronzende wenkbrauwen. Ook bij Veerman, maar dat kwam meer omdat hij niet wist wat er was. "Ik had geen idee voor wie ik er in kwam. Ik zat op de bank en zag de trainer kijken. Hij riep mij om warm te lopen. Dat heb ik 20-30 seconden gedaan en toen moest ik omkleden, kreeg ik instructies van spelhervattingen en zag ik Memphis op de grond zitten. Dat gaat allemaal zo snel. '

Veerman kwam als een soort tweede 10 het veld in. "Toen ik bij die Mainoo terecht kwam, hadden ze er meer moeite mee om de vrije man te vinden. Met Wout heb je iemand die wil graag druk zetten. Ik werd zelf ook een aantal keer door gecoached om hoog te blijven staan. Dan kom je in de positie dat je ook wat meer druk op hen kan uitoefenen. Dan zie je ook dat ze de bal snel weer terugspelen naar de verdediging."

Beslissingen van de scheidsrechter

De penalty, vermeende handsballen... de kritiek rondom de scheidsrechter Felix Zwayer was niet mals. Ook Veerman begreep de arbiter bij vlagen helemaal niet. " Er zijn veel momenten geweest waaarin je de bal gewoon onderschept en de scheidsrechter fluit. Aan het einde bij mij ook. Bellingham zoekt mijn been op, raakt mij helemaal niet en ik hem ook niet, hij sprint en daarna fluit hij. Ook een corner, fluit hij weer voor een achterbal. Het lijkt erop dat hij onder hoogspanning stond."

De penalty kon Veerman minder over kwijt, omdat dit ook een VAR-kwestie was. Daar ligt misschien het probleem ook wel. "Als je alles in slowmotion afspeelt en er is een contact moment dan weet je dat de scheids heel snel naar de penaltystip wijst. Dat is uiteindelijk... zou het slecht zijn als je de scheidsrechter de schuld geeft", besloot Veerman.

