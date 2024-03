'Georginio Wijnaldum een geldwolf? Ik zou weglopen'

Veel spelers van Oranje kregen de afgelopen week bakken met kritiek over zich heen. De een omdat hij zijn vriend Quincy Promes steunt, terwijl die veroordeeld is. De ander omdat hij in 'het immorele' Saoedi-Arabië voetbalt. En dan zijn er ook nog de voetbalkritieken op bijvoorbeeld Mats Wieffer en Xavi Simons. Willem van Hanegem wordt er gek van.

De columnist van het Algemeen Dagblad ergert zich groen en geel aan de kritieken op spelers, ook als ze een keer slecht spelen in een oefeninterland. Zoals afgelopen vrijdag, toen enkele spelers een matige tot slechte wedstrijd speelden tegen Schotland. 'Het is natuurlijk gekkigheid om drie maanden voor het toernooi één of twee zwakke momenten van een speler aan te grijpen om ze af te laten vallen', schrijft Van Hanegem in zijn column.

Politieke spelletjes

Een goed voorbeeld van zo'n speler, was Mats Wieffer tegen Schotland. 'Hij leverde een bal in tegen de Schotten en het land was te klein, die kon het toernooi komende zomer wel vergeten. Alsof Ronald Koeman met een rode pen op de bank zit en driftig namen wegstreept.' Van Hanegem zou als speler helemaal gek worden van al die kritieken. 'Als ik zelf nog zou spelen, zou mijn broek afzakken van al die politieke spelletjes.'

Georginio Wijnaldum

Niet alleen Wieffer, ook Georginio Wijnaldum was de boeman. In Saoedi-Arabië voetballen is volgens een deel van de zeventien miljoen bondscoaches die Nederland rijk is, not-done. Maar Van Hanegem vindt dat hypocriet. 'Grote Nederlandse bedrijven vliegen af en aan naar Saoedi-Arabië om er zaken te doen. Toen Wopke Hoekstra nog minister was ging hij er heen om de banden met het land aan te halen. Maar Wijnaldum mag er niet voetballen? Van wie niet dan?'

'Geldwolf'

Wijnaldum werd van van alles beticht. Volgens Van Hanegem zelfs tot 'geldwolf' aan toe. 'Toen hij bij Feyenoord vertrok, schonk hij de jeugdopleiding een bedrag waar ze steil van achterover sloegen. Ongevraagd. Hij vroeg alleen of ze het niet aan de pers wilden vertellen. Paris Saint-Germain vroeg tien miljoen en dus kon hij niet naar Feyenoord. En hier zijn we dan boos. Ik zou weglopen bij al die onterechte kritiek. Maar Wijnaldum niet.'