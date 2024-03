'Xavi Simons speelde als een junior bij Oranje en dat kwam Ronald Koeman niet slecht uit'

Het Nederlands elftal speelde vrijdagavond ondanks een 4-0 zege niet geweldig tegen Schotland en met name Xavi Simons moet het ontgelden bij de fans en de analisten. Als rechtsbuiten kon hij opnieuw bijzonder weinig indruk maken.

"Xavi Simons grossierde in balverlies en speelde als een junior tegen de Schotten", is Wim Kieft duidelijk in De Telegraaf. "Niet voor het eerst in Oranje. Hij geeft niet thuis. Inmiddels is hij geen 16 jaar meer, maar 21 jaar en dan mag je meer van iemand verwachten die veel kansen krijgt van (bondscoach Ronald, red.) Koeman in de basis en wekelijks in de top van de Bundesliga acteert. In zo’n geval kan je niet acht van de tien ballen inleveren. Ook de simpele."

Virgil van Dijk

Volgens Kieft wil Simons met elke bal beslissend zijn en zouden de 'grote namen' in Oranje hem moet corrigeren. "Wat dan van afstand tegenvalt, is dat je niemand van de ervaren spelers als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum of Memphis Depay iemand als Simons tot de orde ziet roepen en vertelt dat hij niet op schoolreisje is. Dat hij even normaal moet doen en dat het geduld op is na twee waarschuwingen en hij beseft dat hij het een derde keer niet nogmaals in zijn hoofd moet halen zulke kinderlijke fouten te maken."

Schotse media over zege van Nederland: 'Bespottelijk dat Oranje bij rust voor stond' Nederland versloeg Schotland vrijdag in Amsterdam met 4-0. Oranje-captain Virgil van Dijk erkende dat 'het niet aanvoelde als een 4-0-zege'. Wat vonden Schotse media van de pot?

"Het komt Koeman trouwens niet slecht uit, zo’n belabberde wedstrijd van Simons", aldus Kieft, die in 1988 samen met Koeman Europees kampioen werd. "Hij weet dat hij weinig aan hem heeft, kan hem flink aanpakken en met goed fatsoen op de bank zetten tegen Duitsland. Soms is het dus mooi meegenomen voor een trainer of bondscoach als iemand door het ijs zakt. Dan kan die weer even achteraan aansluiten. Ter verdediging van Simons: hij is natuurlijk geen rechtsbuiten."