Georginio Wijnaldum weer onder vuur bij Vandaag Inside: 'Echt héél erg'

Georginio Wijnaldum is al een tijdje uit beeld in Nederland, sinds hij in de zomer van 2023 PSG verruilde voor El-Attifaq in Saoedi-Arabië. Bij het Nederlands elftal gaf hij toe afgelopen zomer ook graag naar Feyenoord te willen, maar niet in wilde leveren op z'n salaris. Nu krijgt hij binnenkort ook extra inkomsten uit de verkoop van een villa in Nederland.