Willem van Hanegem steunt Georginio Wijnaldum en Joey Kooij: 'Opdonderstralen nou'

Willem van Hanegem heeft het in zijn laatste Willem en Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad opgenomen voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder kreeg veel kritiek na zijn selectie voor Oranje, maar Van Hanegem is het hier niet mee eens.

Wijnaldum gaf eerder in de week interviews die hem nogmaals op veel kritiek kwamen te staan. Zo vergeleek hij tegenover SBS de situatie in Saudi-Arabië met de toeslagenaffaire in Nederland. Daarnaast onthulde Wijnaldum dat hij afgelopen zomer terug kon keren naar Feyenoord, maar dat die transfer door het salaris en de transfersom van Wijnaldum niet doorging.

Journalisten

Van Hanegem vindt dat de journalisten zich helemaal niet moeten bemoeien met de loopbaan en het leven van Wijnaldum. "Ik zou helemaal geen boodschap hebben aan journalisten. Je mag dit niet, je mag dat niet. Ze willen alles maar bepalen. Ik zou zeggen: 'Opdonderstralen, jullie beslissen niet!'"

Joey Kooij

Van Hanegem was het sowieso niet echt eens met de kritiek afgelopen week, want ook Joey Kooij krijgt steun van De Kromme. "Waar maken de mensen zich allemaal druk om? Heel Nederland valt over hem heen, maar over het algemeen vind ik hem gewoon een goede scheidsrechter. Het meest irritante zijn spelers die de boel ophouden." Kooij lag onder vuur door de goal van Myron Boadu die hij afkeurde in het duel van FC Twente met PSV.