Grondige inspectie door Robin van Persie van Feyenoord-speler: 'Ik bekijk ook zijn billen'

Robin van Persie is sinds 23 februari 2025 de trainer van Feyenoord. De voormalig topaanvaller kent de selectie van de Rotterdamse club inmiddels wel aardig. De topscorer aller tijden van Oranje heeft bij sommige spelers zijn ogen goed de kost gegeven.

Voorafgaand aan de competitiewedstrijd van Feyenoord op zaterdag uit tegen AZ sprak Vasn Persie met ESPN. Het ging onder meer over aanvaller Ayase Ueda, de Japanner die de lastige taak heeft om de naar AC Milan vertrokken Santiago Giménez te vervangen.

Arne Slot

Arne Slot, tot vorig seizoen de trainer van Feyenoord, had Ueda ook onder zijn hoede. Hij was van mening dat Ueda op hetzelfde niveau kan presteren als de vertrokken Mexicaan. Van Persie staat er ook zo in. “Ik ben het volledig met Arne eens”, geeft hij aan.

"Ja, ik zie dat ook, als je het hebt over de voorwaarden waar een spits aan moet voldoen. Vanuit fysiek oogpunt: als je zijn bovenbenen alleen al ziet… Ik kijk naar bovenbenen ja, en ook naar billen."

Onderstel

Van Persie legt uit: "Als je een goed onderstel hebt, dan kun je snel zijn. Dat heeft hij allemaal. In fysieke voorwaarden scoort hij echt heel hoog. Hij kan het ook opbrengen. Verdedigend is hij heel erg belangrijk voor ons, maar ook zeker in balbezit. Als je hem zag invallen in de vorige wedstrijd… Hij hield meteen twee of drie heel belangrijke ballen vast."

Julian Carranza

Hans Kraaij wil Van Persie nog verleiden tot een vergelijking tussen Ueda en Julian Carranza, een andere aanvaller in de spelersgroep van de Rotterdammers. De interviewer vraagt zich af of Ueda geschikter is bij het 'doorvoetballen'. Maar Van Persie wil niemand afvallen of op een negatieve manier uitlichten.

“We hebben het nu over Ayase", zo reageert hij. "Die is daarin gewoon heel erg belangrijk. Binnen onze manier van spelen is het belangrijk dat de spits de ballen vasthoudt. Hij heeft de voorwaarden en ook de uitvoering."

Alles over Eredivisie

