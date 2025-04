Voordeel PSV in belangrijke strijd om Champions League-miljoenen: 'Daar is Feyenoord niet zo geweldig in'

De strijd om de titel lijkt ondertussen wel gestreden, daar hebben ze zich bij PSV ook bij neergelegd. Na het verlies bij Ajax ging de focus volledig op geen derde worden. Daardoor zijn ze in een strijd verwikkeld met Feyenoord. Een strijd die met gemak gewonnen gaat worden door PSV, zo vindt Robert Maaskant. "Alsof een gat van vijf punten niet hartstikke veel is."

Robert Maaskant blikte, voordat hij zijn uitleg gaf, nog even terug op vorige week, toen PSV in eigen huis van Ajax verloor. "Alles was in het voordeel van Ajax. Zij hoefden niet per se aan te vallen, konden op een rustige manier de verdedigende stelling innemen en neutraliseren. Dat is gelukt. PSV was gewoon onmachtig."

'Dat is natuurlijk onzin'

Maar, ondanks deze grote domper, denkt hij dat PSV wel prima de tweede plek in handen blijft houden. Met als grootste jager Feyenoord voorziet hij geen problemen. "Ze (PSV, red.) hebben voldoende kwaliteit om van andere Eredivisieploegen te winnen", legt Maaskant in De Maaskantine uit.

"Ik denk niet dat ze in de problemen komen. Gaan we nou ineens doen of vijf punten afstand helemaal niet groot is? Zoals Ajax dat nu roept over negen punten? Dat is natuurlijk onzin. Het is enorm veel."

Een gat wat voor Feyenoord niet meer te overbruggen valt dus, volgens de trainer van Helmond Sport. Feyenoord ontmoet zaterdag AZ en heeft verder een vergelijkbaar programma met PSV. Ze spelen tegen clubs tussen plek 8 en 16 én tegen elkaar. Een cruciale wedstrijd in de race om de Champions League-miljoenen. "Dat is voor Feyenoord een moeten winnen-wedstrijd. Daar zijn ze toch ook niet zo geweldig in", noemt hij.

Hij ziet ook een voordeel voor PSV in die wedstrijd, omdat zij - als de voorsprong zo blijft - bepaalt niet hoeven in De Kuip. "Dat ligt PSV wat beter, dat ze dan wat anders kunnen doen. Ik denk dat plek twee écht niet meer in gevaar gaat komen."

