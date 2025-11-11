Groot nieuws uit Zeist, waar Oranje is samengekomen om voor te bereiden op de laatste interlands van 2025. Wout Weghorst, de spits van Ajax, is een twijfelgeval met een lichte blessure. Bondscoach Ronald Koeman haalt een veelbesproken vervanger erbij voor de duels met Polen en Litouwen.

Al maanden klinkt de roep om Emmanuel Emegha bij Oranje. Fans en de bondscoach zelf zien de spits van Strasbourg het ene na het andere doelpunt scoren in Frankrijk. Het leverde hem zelfs al een transfer naar Chelsea op. Die overgang naar de topclub in de Premier League vindt pas komende zomer plaats, maar dat kan Emegha doen als speler van Oranje. Hij is namelijk opgeroepen als eventuele vervanger van Weghorst, van wie niet zeker is of hij mee kan doen.

Tweede spits

Vrijdag speelt Nederland in en tegen Polen, waarna maandag 17 november het laatste thuisduel met Litouwen wacht. Een overwinning is genoeg om WK-deelname veilig te stellen. Emegha vecht samen met Weghorst om de positie als de tweede spits van Oranje, achter alltime-topscorer Memphis Depay. Het is voor Emegha de eerste keer dat hij bij het grote Oranje zit. Voorheen speelde hij alleen jeugdinterlands, ook voor Jong Oranje.

Veelbesproken

Emegha is 22 jaar oud en speelt dus voor Strasbourg in de Ligue 1. De geboren Hagenaar staat na vijf duels op vier goals en twee assists. Hij kampte eerder dit seizoen met een lichte blessure, waardoor hij ook eerder niet in beeld was bij het Nederlands elftal. Maandag tijdens de persconferentie van Koeman kwam zijn naam weer op en noemde de bondscoach hem een serieuze optie voor de toekomst. Fans roepen al langer om een kans voor Emegha.

Nigeriaanse roots

Voor Jong Oranje maakte Emegha drie goals in negen interlands. Hij heeft ook Nigeriaanse roots en zou in principe nog voor dat land kunnen spelen, alleen spreekt hij zelf zijn duidelijke voorkeur voor Nederland uit. Hij wil op het WK komende zomer zelfs spits zijn.

