Met een sterke wedstrijd en een fraai doelpunt tegen sc Heerenveen onderstreepte Ramiz Zerrouki opnieuw zijn waarde voor FC Twente. Terug op vertrouwde grond straalt de middenvelder spelplezier uit, iets wat volledig ontbrak in zijn tijd bij Feyenoord. Zerrouki vertelde zaterdagavond openhartig over de moeilijke situatie waarin hij zit.

Karim El Ahmadi, ex-speler van Feyenoord en FC Twente, stak zijn waardering voor Zerrouki niet onder stoelen of banken. "Sinds hij weer bij Twente speelt, is hij echt héél goed bezig. Hij zorgt voor de balans, blijft in de zone en zit overal tussen. Dit is een speler die stabiliteit geeft. Hij doet het héél goed", klonk de lofzang van El Ahmadi over Zerrouki, die in 2023 voor 7,2 miljoen euro de overstap maakte van FC Twente naar Feyenoord, maar afgelopen zomer weer op huurbasis terugkeerde.

Zerrouki straalt plezier uit

De afgelopen twee seizoenen liep Zerrouki vaker met een chagrijnig gezicht op het veld dan dat hij genoot, maar in Tukkerland is dat helemaal anders. "Ik heb het gewoon super naar mijn zin", vertelde de 27-jarige controleur bij De Eretribune van ESPN. "We hebben een fantastische groep, met een fantastische sfeer. Ik ben ook heel lovend over de staf. Ik heb een hele goede band met de hoofdtrainer, ik heb hem heel hoog zitten en waardeer het vertrouwen dat hij mij geeft. Hoe hij elke dag met mij bezig is, dat doet hij met de hele ploeg en dat voelt gewoon goed."

Terugkeer bij Feyenoord

De Algerijns international ligt officieel nog tot de zomer van 2027 vast bij Feyenoord, maar hij weet niet of hij terugkeert naar Rotterdam-Zuid. "Praten over volgend seizoen is lastig voor mij. Ik zit in een lastig parket. Ik ben verhuurd en moet in principe gewoon terugkeren, omdat er geen optie tot koop is. De komende maanden zal moeten blijken wat mijn toekomst zal zijn. Voor nu zal ik gewoon moeten terugkeren en dan zullen we zien of dat verstandig is voor alle partijen."

Zerrouki benadrukt dat hij nog niet heeft gesproken met Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur van FC Twente. "Hij was gisteren op de club en sprak iedereen toe. Dat kwam heel positief over", zegt een zichtbaar opgetogen Zerrouki. "Het is goed dat zo’n persoon met heel veel verstand van voetbal bij deze club is gekomen. De komende periode zal hij mij vast wel bij zich roepen. Ik heb het gevoel dat het niet helemaal in mijn handen ligt."

'Dat maakt me gelukkig'

Zerrouki jaagt met FC Twente ondertussen volop op een plek dat recht geeft op Europees voetbal. De Enschedeërs zijn al elf wedstrijden ongeslagen in de VriendenLoterij Eredivisie, maar speelden daarvan maar liefst acht keer gelijk door een gebrek aan rendement. Tegen sc Heerenveen gaven ze een knappe reactie: ze wonnen met 5-0 in eigen huis. "Ik voetbal met plezier, ik speel elke week en dat maakt me gelukkig. Wat er verder gebeurt, zien we later wel", besluit hij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.