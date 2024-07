Hoe laat en waar speelt Nederland de kwartfinale op EK voetbal?

Het Nederlands elftal mag vanavond op het EK voetbal opnieuw aan de bank. Dankzij de eerdere 3-0 zege op Roemenië in de achtste finales staat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de kwartfinale. Waar, hoe laat en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Nederland moest eerst nog voorbij Roemenië in de achtste finale. Dat lukte op overtuigende wijze aan de hand van een excellerende Cody Gakpo. De speler van Liverpool scoorde en gaf de assist op de 2-0 van Donyell Malen, die later nog Oranjes derde goal maakte. Dus staat Nederland in de kwartfinales.

Scheidsrechter Nederland - Turkije: Clément Turpin wordt ondanks al zijn topduels maar aan één beruchte wedstrijd herinnerd Clément Turpin is vanavond de scheidsrechter tijdens Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De ervaren Fransman floot al ontzettend veel topduels. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd hangen die bijna tien jaar geleden compleet uit de hand liep.

Wanneer speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

In tegenstelling tot de groepsfase weet Nederland na de zege op Roemenië precies wanneer het weer in actie komt. De speeldag stond van te voren al vast. Het Nederlands elftal komt aanstaande zaterdag, 6 juli, opnieuw in actie. Een avondwedstrijd, want de kwartfinale begint dan om 21.00 uur.

Tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

Ook dat is inmiddels geen geheim meer. Oostenrijk en Turkije vochten dinsdagavond met z'n tweeën uit wie de volgende tegenstander van Nederland zou worden. De Turken wonnen uiteindelijk met 2-1. Nederland speelt dus in de kwartfinale tegen Turkije.

Zelfs een eventuele halve finale is al bekend, al is dat nog heel ver weg. De winnaar van het duel tussen Nederland en Turkije speelt in de halve finale tegen Engeland of Zwitserland. Die halve finale is in ieder geval op woensdag 10 juli om 21:00 uur. De finale is op zondag 14 juli, ook om 21:00 uur.

Nederlands elftal blijft nederig richting ontmoeting met Roemenië: 'Wij hebben geen recht van spreken over het schema' Virgil van Dijk en Nathan Aké kwamen met harde woorden voor Oranje richting de achtste finales tegen Oekraïne. Hard werken, harder communiceren en vooral nederig blijven. Dat moet Nederland doen volgens de aanvoerder en vice-aanvoerder. "We hebben nog alle vertrouwen erin dat we wat moois kunnen neerzetten dit toernooi", zei Van Dijk.

Waar speelt Nederland de kwartfinale op het EK?

Een pikante plek, namelijk het Olympiastadion in Berlijn. Daar heeft Nederland geen goede herinneringen aan, want er werd in dat stadion met 3-2 verloren van Oostenrijk. Er komt dus geen herhaling van dat duel. Deze keer mag Nederland proberen om tegen Turkije wel een keertje te winnen in de Duitse hoofdstad.

Het complete (te printen) speelschema voor het EK 2024 Het EK voetbal is begonnen. Vanaf 14 juni strijden 24 landen, waaronder Nederland, om de Europese titel. Doe jij met jouw vrienden en vriendinnen mee in een EK-poule, dan komt een ouderwetse poster waar je uitslagen kan invullen wel van pas. Handig en lekker overzichtelijk. Zoek niet verder, want wij hebben het ideale overzicht voor je.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.