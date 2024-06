Nederlands elftal blijft nederig richting ontmoeting met Roemenië: 'Wij hebben geen recht van spreken over het schema'

Virgil van Dijk en Nathan Aké kwamen met harde woorden voor Oranje richting de achtste finales tegen Oekraïne. Hard werken, harder communiceren en vooral nederig blijven. Dat moet Nederland doen volgens de aanvoerder en vice-aanvoerder. "We hebben nog alle vertrouwen erin dat we wat moois kunnen neerzetten dit toernooi", zei Van Dijk.

Het waren zware dagen na de dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk. Er is veel gesproken, gekeken en geanalyseerd. Zo erg, dat ze zelfs de slotminuten van de laatste groepswedstrijden hebben gemist. "We waren in een meeting toen de achtste finales bekend werden. Er was een nabespreking en die was best lang. Daarna nog een extra meeting, pas daarna kwamen we erachter dat het Roemenië werd."

Virgil van Dijk kent eigen beperkingen bij Nederland op EK: 'Dat raakt me wel' Het Nederlands elftal is klaar voor de wedstrijd in de achtste finales tegen Roemenië. Oranje werd derde na de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 verlies), maar dat pakte achteraf gezien nog goed uit ook. Toch is aanvoerder Virgil van Dijk niet blij met de manier waarop het misging tegen de Oostenrijkers.

'Daar hebben wij niks over te zeggen'

Waar heel Nederland tevreden was met de tegenstander en de kant van het schema, wil Virgil van Dijk daar niets van weten. "Ik denk dat wij daar helemaal niks over mogen zeggen na de laatste wedstrijd. Rustig, trainen, hard werken en ons klaar maken voor een hele moeilijke wedstrijd." Ook Nathan Aké miste dus de tegenstander. Maar het was ook niet zo dat hij daar mee bezig was, wel had hij een belofte voor de fans.

Want de wedstrijd tegen Oostenrijk heeft toch wat zorgen gebaard in Nederland, terecht ook vinden zij. Maar dat is nu over. "Ik ben heel zeker dat dit niet meer gaat gebeuren. Zo’n wedstrijd als tegen Oostenrijk gaat niet meer gebeuren." Er zitten zeven dagen tussen Oostenrijk en Roemenië, normaliter niet handig omdat je gauw doorwil na een slechte prestatie. Toch denken beide spelers dat dit wel prima was.

Roemenië mag van de UEFA niet in stadion München trainen voor het duel met Nederland De nationale ploeg van Roemenië mag de dag voor de achtste finale van het EK tegen Nederland niet in het stadion trainen. De Allianz Arena is de locatie van de wedstrijd, maar alleen Nederland mag daar maandag 1 juli de afsluitende training afwerken.

Communiceren

Communiceren is namelijk een belangrijk onderdeel waar Nederland aan moet werken. Al tijden wordt er gezegd dat ze te lief voor elkaar zijn. "Ik denk dat deze pauze ertussen wel goed was. we hebben alles gezegd onderling, we konden herstellen en gaan nu weer opbouwen", zegt Aké. Voor het communiceren was de wedstrijd tegen Oostenrijk ook goed. "Ik denk dat het goed is dat de laatste wedstrijd zo is gegaan, zodat we hard konden zijn en elkaar konden vertellen."

Van Dijk wilde ook nog wel wat kwijt over de communicatie, dat dit een onderdeel was van de analyse tegen Oostenrijk. "Communiceren is heel belangrijk, als dat niet wordt gedaan krijg je gaten in het veld en worden spelers niet overgenomen. In het veld moet het beter, daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid in pakken."

Dit is wat we weten over aanstaande tegenstander van het Nederlands elftal: 'Roemenië is een enthousiast team' Nederland neemt het in de achtste finale op tegen verrassend groepswinnaar Roemenië. Een vrij onbekend land met dito spelers. Wat kan Nederland verwachten van dat elftal? "Het is een heel enthousiast team, ze spelen erg compact", zegt Sergiu Alexandru van het Roemeense Gazeta Sporturilor.

Het spreken met elkaar, is nu echt anders gegaan dan na andere wedstrijden, daarin ziet Van Dijk dat de groep echt wel is gegroeid en 'minder lief' is geworden. "Er zijn echt andere gesprekken gevoerd dan in het verleden. Het gaat er uiteindelijk om dat we het in de wedstrijd laten zien. Misschien overschatten we onszelf wel qua kwaliteit. Maar dat zijn momentopnames, maar het gevoel na Frankrijk dat was goed. We creëren niet heel veel kansen, maar geven niet zoveel weg. We moeten de balans zien te vinden."

Vertrouwen

Nu de volle focus weer op de achtste finales kan, waarin het om 'het echie' gaat. Put Van Dijk ook wel weer vertrouwen uit de geleerde lessen. Nog altijd voelt Nederland ook de steun van de tienduizenden Oranjefans die hen blijven volgen. Daar voelt hij zich verantwoordelijk voor, om hen trots te maken.

Hij richtte zich dus ook nogmaals tot de fans. "We staan elke dag onder druk, dat is niet iets heel geks. Daar kan ik alleen maar van genieten, iedereen heeft zijn mening en dat is prima. We hebben juist de support nodig en we genieten daar met volle teugen van. Blijf dat alsjeblieft doen, als je er geen vertrouwen meer in hebt, dan kan ik er niks mee natuurlijk. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we nog wat moois neer kunnen zetten dit toernooi."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.