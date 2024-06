Belabberd begin België op EK tegen Slowakije door extreme pech met VAR

België is dramatisch begonnen aan het EK. De topfavoriet voor groepswinst in Poule E verloor door veel pech met de VAR en een foutje van Slowakije. Er werden twee goals afgekeurd en spits Romelu Lukaku had het vizier niet op scherp staan. Een blunder achterin zorgde voor de enige Slowaakse treffer van de wedstrijd: 1-0.

Ivan Schranz zette Slowakije in de zevende minuut verrassend op voorsprong. Toen had het al 2-0 voor België kunnen staan, als Lukaku zijn doelpuntenschoenen had aangetrokken. De bonkige spits miste al in de derde minuut een behoorlijke kans van dichtbij. Na goede acties van Jérémy Doku en Kevin De Bruyne schoot Lukaku tegen Martin Dubravka.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep E | Valse start België, Slowakije en Roemenië verrassen Groep E is er voor alle Nederlandse voetbalfans eentje om extra goed in de gaten te houden. Niet alleen door de aanwezigheid van onze zuiderburen, maar ook doordat Oranje mogelijk in de tweede ronde een van de ploegen uit deze poule treft.

Jérémy Doku helpt Slowakije

In die fase ging ook alles mis voor De Rode Duivels, want niet veel later ging Lukaku één-op-één met de keeper en scoorde hij weer niet. Dat deed Slowakije aan de andere kant bij de eerste de beste mogelijkheid wel. Met hulp van Doku. De dribbelkont van Manchester City gaf een ziekenhuisbal door het midden van de verdediging en Schranz profiteerde met een goal in de rebound.

Doelpunt Slowakije🚨!



7' Ivan Schranz



België 0-1 Slowakije



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/dqaXBkYtYq#EURO2024 pic.twitter.com/CjXNowBsu2 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 17, 2024

Die klap kwam België voor rust niet meer te boven. Het kwam zelfs goed weg toen keeper Koen Casteels schitterend redde op een volley van Lukáš Haraslín. Toch had het bij de pauze 1-1 kunnen staan, alleen ruziede Lukaku met de bal en hielp zo weer een Belgische kans om zeep.

Waarom Thibaut Courtois niet meedoet met België op het EK: 'Wil geen pingpong spelen' Thibaut Courtois is er niet bij op het EK in Duitsland met België. De keeper van Real Madrid stond jarenlang onder de lat bij de Rode Duivels, maar werd voor dit toernooi niet meegenomen door Domenico Tedesco, de bondscoach van België. Courtois en Tedesco kunnen al een tijdje niet meer met elkaar door één deur.

België heeft veel pech

Na de thee ging België direct op zoek naar de gelijkmaker. Het leek op 1-1 te komen via pechvogel Lukaku, hij gaf het laatste duwtje na een kopbal van Amadou Onana uit een corner. Maar de VAR kwam op de lijn: Lukaku stond net een fractie buitenspel. Dat zag ook PSV'er Johan Bakayoko aan de zijlijn, die op dat moment klaar stond om in te vallen.

Bakayoko maakte zijn debuut op een EK en kon die primeur belonen met een doelpunt. De Slowaakse keeper Dubravka was uit zijn positie en dus had Bakayoko de bal voor het inschieten. Op de lijn was daar echter Feyenoorder Dávid Hancko met een wereldredding. Weer niet voor België. Slowakije overleefde daarmee de grootste Belgische storm.

Nog eentje afgekeurd...

Bondscoach Domenico Tedesco besloot in de slotfase alles of niets te spelen. Dat leverde bijna nog de gelijkmaker op. Invaller Loïs Openda kreeg de bal na een goede actie bij Lukaku, die de bal kiezelhard binnenschoot. Maar weer ging er een streep door het Belgische feestje, dit keer na een handsbal bij Openda. Ook in de zeven minuten blessuretijd kwamen de Belgen niet meer langszij.

In Groep E verraste eerder op maandag Roemenië al door met 3-0 te winnen van Oekraïne. Zaterdagavond spelen de Belgen tegen de Roemenen. Een dag eerder treft Slowakije de nummer laatst Oekraïne.

Alles over België op het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond België en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.