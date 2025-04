Kritiek op merkwaardige sociale media-post Noa Lang: 'Hij moet dat ook een keer gaan snappen'

Noa Lang hield, bewust of onbewust, de gemoederen weer flink bezig in de dagen na PSV-Ajax. Hij had na afloop shirtje geruild met boezemvriend Brian Brobbey en postte een foto met dat shirt op zijn Instagram Stories. "Je kan er toch ook een keer van leren", vroeg Robert Maaskant zich af. "Ik vind het niet slim."

PSV-supporters waren niet te spreken over de post van hun Noa Lang. Al eerder lag hij niet lekker met de supporters en dit hielp ook niet mee. Hij postte een foto op Instagram waar hij het Ajax-shirt over zijn schouder had gehangen, met het logo duidelijk zichtbaar. Dat zette kwaad bloed bij de teleurgestelde supporters, de post werd ook gauw weer verwijderd.

Discussie over Noa Lang

Het zorgde voor discussie in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Presentator Rick Kraaijeveld vindt de kritiek onnodig, Maaskant begrijpt het juist wel. "Ik snap de fans wel. Ze hebben net een enorme dreun gekregen na al een moeilijke periode. Dan wordt er tegen Ajax weer niets gebracht. Ik begrijp dat zij geïrriteerd zijn. Ik denk dat Lang dat een keer moet snappen", vindt Maaskant.

Hij krijgt als weerwoord dat Lang er waarschijnlijk niet eens zo over nagedacht heeft. "Hij uit zich toch wel vaker op die manier op sociale media", zegt Kraaijeveld. "Maar hij kan ook weleens leren toch?", is het antwoord van Maaskant. "Houd het dan lekker in een interne app."

Clubbelang

Maaskant vindt het richting de club PSV ook niet handig. "Op het moment dat je redeneert vanuit clubbelang. Iemand betaalt jouw salaris. Daar vreet je je brood van. Zorg dan ook dat je die een beetje in ere houdt. En dan is het heel raar dat je met een andere sponsorshirt gaat zitten. Met een andere reclame erop. Met een ander elftal. Ik vind dat je dat niet moet doen. Daar moet je dan net even wat slimmer in zijn."

Hij vindt het maar een gek beeld. "Je gaat toch niet als Ajacied met een PSV- of Feyenoord-shirt zitten of andersom. Het is gewoon raar."

Beluister De Maaskantine

In de elfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de beste speler van de Eredivisie. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld over zijn eigen toekomst als trainer, de spannende strijd om plek 3 en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.